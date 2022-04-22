إجازة قانون طوارئ للمياه يجيز لحكومة البحر الأحمر التصرف في توزيعها

الخرطوم : السوداني

أجاز اجتماع مشترك لمعالجة أزمة مياه البحر الأحمر برئاسة الوالي المكلف، علي عبدالله أدروب، اجاز قانون طوارئ المياه بالولاية، واستجلاب محطة عائمة لتحلية المياه، والاتجاه لوضع تسعيرة موحدة للمياه .

في السياق وجه الاجتماع بإغلاق شركات التعدين في حال عدم مساهمتها بصورة فاعلة فى معالجة قضايا المياه بالولاية، ومنع الاجتماع استخدام الخلاطات وطرق المعالجات الأخرى باستخدام المياه المتبعة في عمليات التعدين التقليدي، وفرض عقوبات رادعة فى سبيل تأمين إيرادات التعدين.

إلى ذلك أمن الاجتماع على أن يتم التصرف في توزيع المياه عبر حكومة الولاية وفقاً لقانون طوارئ المياه وقد انعقد الاجتماع بحضور اللجنة الأمنية، ممثلي الشرطة، الجمارك، المحليات، الجهاز التنفيذي والمستشار القانوني لحكومة الولاية، ومدير هيئة الموانئ البحرية، ومدراء الشركات والبنوك، ورجال المال، وممثل مبادرة الشعوب العالمية لدعم مياه بورتسودان.