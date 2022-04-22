المخابرات تشرع في تأسيس فرع لمستشفى الأمل بالفولة

الخرطوم : السوداني

شرع جهاز المخابرات العامة ، في تأسيس فرع لمستشفى الأمل بمدينة الفولة بولاية غرب كردفان .

ووصل إلى الفولة وفد من مستشفى الأمل بجهاز المخابرات العامة برئاسة الرائد طبيب جمال الدين آدم محمد آدم مدير مستشفى الأمل بالولاية.

وتأتي الزيارة في إطار تأسيس الوحدات الصحية التابعة لمستشفى الأمل بالولايات، ووقف الوفد على المنشآت المقترحة لتأسيس المستسفى.

وقال رئيس الوفد لـ(وكالة السودان للانباء) إن الإجراءات كافة لانشاء المستشفى تجرى على قدم وساق مؤكداً أن المستشفى سيرى النور قريباً .

وفي إطار الترتيبات قام مدير مستشفى الأمل بالفولة بزيارة للإدارة التنفيذية للتأمين الصحي وهيئة الإمدادات الطبية بالولاية