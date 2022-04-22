ارتفاع مستلزمات العيد بالأسواق

ام درمان : عبير جعفر

تشهد اسواق الملابس بأم درمان ارتفاعا كبيرا في الاسعار وضعفاً في القوى الشرائية ، وعزا بعض التجار الركود لتأثر السوق والتجار من ارتفاع الدولار وزيادة الايجارات خلال هذا العام .

واكد تاجر ملابس اطفال واحذية فضل الله عبدالرحمن بسوق ليبيا في حديثه ل( السوداني ) ارتفاع الاسعارخلال هذا الموسم ، متوقعا زيادة ما قبل العيد بيومين ، مبينا ان سعر اقل لبسه لطفل عمر سنه(10) آلاف جنيه دون الحذاء ، وقال ان الظروف الاقتصادية انعكست سلبا على معظم الاسر فهنالك ربات أسر يفضلن الكسوة وأخريات يفضلن الملايات أو الخبائز، مبينا ان سعر الحذاء يتراوح ما بين (7-8) آلاف جنيه لعمر (12) و (9) سنوات أما سعر الفساتين (15) ألف جنيه لعمر (12) و(20-25) ألف جنيه للأعمار الكبيرة.

وقال تاجر ملابس أطفال سليمان الحاج إن هنالك زيادة كبيرة في الملابس لتأثر التجار بارتفاع سعر الصرف وتكاليف الترحيل من اسواق الجملة وزيادة الايجارات والتي قفزت باسعار الملابس هذا الموسم وتسببت في ركود الاسواق بسبب الغلاء، متوقعا إنتعاش الشراء اكثر خلال الاسبوع المقبل ، مبينا ان سعر بنطلون الجينز (6) آلاف جنيه أما التشيرت (5) آلاف جنيه الحذاء(7) الف جنيه لعمر 7 سنوات، مشيرا الى ان الحركة التجارية للعيد والقوة الشرائية ضعيفة .

وقال صاحب محلات وعد للملبوسات طه أبو بكر إن هنالك ضعفا في القوة الشرائية والاستعداد العيد ضعيف وهناك استقرار في الاسعار خلال الموسم نتيجة لركود السوق ٫ مشيرا الى ان الاسعار والبضائع الحالية قديمة ، لافتا الى ان بعض الاسر بدأت في شراء الملابس بشكل طفيف ، وقال ان هنالك ارتفاعا كبيرا في الاسعار بسبب سعر الصرف٫ مبينا سعر اللبسة الأطفالية الكاملة (20) ألف جنيه حسب العمر والخامة أما الأحذية (8) آلاف جنيه.

زيادة في الحلوى:

ومن خلال هذه الجولة تحدث تاجر حلويات عثمان آدم بسوق امدرمان وقال ان هذا العام شهد ارتفاعا كبيرا في اسعار كافة الرسوم الحكومية وذلك انعكس سلبا على ارتفاع الاسعار بالاسواق ونتيجة لارتفاع سعر الصرف ما انعكس على ضعف القوى الشرائية، مبينا أن سعر الكيلو المشكل يتراوح مابين(3 5٫) آلاف جنيه أما سعر الحلاوة العادية (700) جنيه للعلبة، وقال إن هنالك انتعاشا طفيفا في الحركة الشرائية خلال هذه الأيام لاقتراب العيد.

وفي ذات السياق قال تاجر حلوى حسن موسى ان هذا الموسم يشهد ارتفاعا في كافة مستلزمات العيد واوضح أن بعض الاسر بدأت في التجهيز وهنالك أخرى تنتظر يوم الوقفة لتوقعات بتراجع الاسعار ،نافيا تراجع الاسعار ودخول التجار في خسائر وعليهم التزامات ماليهاآخر ،مبينا أن سعر كيس حلوة البقرة الكبير (8٫5) جنيه أما المشكلة (5) آلاف للكيلو وقزقز (600-700) جنيه للعلبه الصغيرة .