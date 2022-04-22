ارتفاع كبير في الموديلات الجديدة بكرين السيارات ببحري

الخرطوم: علي تركماني

يشهد كرين السيارات بالخرطوم بحري إرتفاعا جنونيا في الموديلات الجديدة 20/21 أرجعت أسبابه لحالة التضخم التي تعيشها البلاد .

وتوجد حالة من الركود في البيع والعزوف عن الشراء وكثرة المعروض مع نقصان الطلب فيما تشهد الاسواق والمعارض والدلالات الالكترونية استقرارا في الأسعار خلال الأسبوعين الماضيين مع استقرار الدولار

فبما تبلغ بعض اسعار السيارات اليابانية ذات الموديلات الحديثة ( الكروزرات ) ( 80 مليون جنيه ) و (70) مليون جنيه بأنواعها وموديلاتها الحديثة المختلفة و اسهم الارتفاع في ضعف القدرة الشرائية والحد من حركتي البيع والشراء

وقال التاجر محمد حسن بكرين بحري ل ( السوداني ) (اسعار العربات الايام دي مستقرة كان نزلت نزول شديد قبل أسبوعين حاليا مستقرة بس في ركود شديد في السوق وخوف من الزياده أو الانخفاض )

وأكد حسن ان أكثر السيارات إقبالا على الشراء هي البكاسي (الفراول)

ذات الموديلات الجديدة ( الزيرو) 2020 و 2022

ونبه حسن الى ان الاستيراد حاليا ضعيف مقارنة بالسابق وقال إن أغلب السيارات التي تدخل هذه الأيام هي التي تأخرت في الجمارك

وأشار إلى ان اغلى السيارات سعرا هي( الكروزرات ) اليابانية والتي يصل سعرها الى 80 مليون جنيه ،وهنالك صوالين بأسعار مناسبة تصل ل(٢،٥) مليون جنيه.