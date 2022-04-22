عوض شكسبير يعلن ملكيته فكرة مسلسل (سكة ضياع) والجقر ينفي ويدافع

الخرطوم / كوكتيل

فاجأ الممثل والسيناريست عوض شكسبير، المتابعين بإعلانه ملكية فكرة وتأليف مسلسل “سكة ضياع” الذي يُعرض الآن على أنه من تأليف مخرجه هيثم الأمين، الأمر الذي دعا بطل العمل أحمد الجقر ينبري للدفاع عن نفسه وهيثم ونفي رواية شكسبير.

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ووفقا لراوية عوض شكسبير فإن المسلسل من تأليفه بذات السيناريو والأحداث وكان من المفترض أن يرى النور تحت اسم “حبل السر”.

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بطل العمل، الفنان أحمد الجقر نفى الأمر تماما وشدد على أن السيناريو من بنات أفكار مخرج العمل هيثم الأمين، وقد كتب الجقر في توضيح هذه الفقرة “هذا الهيثم قاعد بكتب في السيناريو دا قريب الشهرين”.

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وكان أول ما بدأ به عوض شكسبير حديثه عن امتلاك فكرة العمل، هو طلبه بمناظرة مع هيثم الأمين، وكتب “أطالب بمناظرة جادة بيني وبين الشاعر هيثم الأمين حول أحقية فكرة وتأليف مسلسل (حبل السر) سكة ضياع.

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منشور شكسبير لم يشمل هيثم الأمين وحده، بل حوى كذلك اتهامات لأحمد الجقر بقوله: لقد صبرت كثيرا، فقط نريد إثبات الحق وإعادة الحقوق لأهلها وماهكذا تساق البعير يا صديقي أحمد الجقر.

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ولجأ الجقر للقسم بالله لتأكيد نفيه لرواية عوض شكسبير وقال: “ياخي حبل السر دا شنو هو؟، أقسم بالله العظيم في هذا الشهر الكريم وأنا صايم لم أسمع به إلا من خلال بوستك دا، وهل انت أديتني سيناريو في يدي وقلت لي هاك الورق دا أمشي أقراهو أنا عاوز أعمل مسلسل”.

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واستند أحمد الجقر في دفاعه عن مسلسله على نقطة وجود الأستاذة ميرفت الزين برفقتهم في وقت التحضير للمسلسل وانسحابها في خطوة التنفيذ لخلافات مالية، والمعروف أن الممثلة ميرفت هي زوجة عوض شكسبير، وقال عنها أحمد: كانت حاضرة كل البروفات قبل المسلسل ينزل وياما اتناقشنا فيها وسمعت الفكرة كاملة، وواصل: بالمنطق كدا لو في فكرة مسروقة أنا بجيب زوجتك بوريها إني سارق فكرتك، وأجيبها تمثل معانا كمان؟

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وألمح أحمد الجقر لأن ما ذكره شكسبير يندرج تحت بند الحسد، وقال “انا والله العظيم صراحة ما محبط لأنه النجاح النحن فيهو دا لازم نحسد عليه” وقال في فقرة أخرى “ما مستغرب التصرف دا ولسة متوقع الأسوأ لأنه النجاح دايما بجيب معاهو حاجات زي دي.

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فيما علق مخرج المسلسل هيثم الأمين على صفحته بالفيس بوك بقوله

انا على قدر تجربتي في عالم الفن والفنون كنت بسمع جملة أن النجاح عنده ضريبه صعبه وفاتورة النجاح دايما بتكون غاليه صراحه ماكنت بركز في الجملة دي أو بقيف عندها في الفترة ديك لانه الواحد كان يادوب بتلمس في خطاويه وكان بالنسبة لي النجاح منال وهدف بعيد بس كنت مقتنع بي اجتهادي وعزيمتي ح اصل في يوم وان مافي شي مستحيل، ورغم حداثة التجربة في الفترة ديك لكن كنت مسكون بروح الفنان روح الفنان دي الكانت بتخلينا نفرح لنجاح تجارب الإخوان ونكون دايما من السباقين ليهم بالمباركة، كنت بتبسط شديد جدا لنجاح تجارب الغير البعرفهم والغير بعرفهم لانك كفنان حقيقي لاشعوريا بتلقى نفسك عامل كده لاشعوريا بعجبك سمح الغير، نجاح الزميل طاقته الايجابية كانت بتكمن في اني بمني نفسي بنجاح مماثل ليه، طاقته الايجابيه كانت بتديني قوة عشان اجتهد اكتر وابقى زي فلان الناجح ده، وعمره النجاح ده ما اتبلور بغيرة او بحقد او بحسد بالعكس كان اكبر دافع لي عشان اجتهد اكتر في سبيل تحقيق اهدافي وطموحي، والحمدلله طوال مشواري وتجربتي الفنية دي الانا بديتها كا كاتب وشاعر وملحن ومن ثم دراسة الاخراج وممارسته كمهنة ماحصل اتغولت على فكرة زميل او حصلت مشكلة من هذا القبيل وايا كان عمر التجربة دي كنت ومازلت فخورا بيها جدا وفخور بكل مشروع قدمته فيها وفخور بكل تجربة وثنائية عشتها فيها، ده تعريف بسيط للاصدقاء في بروفايلي وللناس الممكن تكون مابتعرف هيثم الامين شخصيا او عرفت هيثم الامين من خلال سكة ضياع ككاتب ومخرج للعمل ده، اما بالنسبه للناس القريبين والاصحاب على الصعيد الشخصي فهم بعرفوا منو هيثم والطريقه البفكر بيها هيثم، بالنسبة لبوست الفنان عوض شكسبير والاتهامات الاتوجهت لشخصي انا صراحة مستغرب ان السلوك ده يصدر من شخص فنان وصاحب تجربة كبيرة غض النظر عن وجهة نظري الشخصية في التجربة دي وفي الشي القدمته لكن يظل رجل صاحب تجربة، الفنان الحقيقي ياعوض شكسبير بفرح لنجاح تجارب غيره بكل حب وطيب خاطر، الفنان الحقيقي مامحتاج ينسب نجاحات الغير لشخصه بالتجني والتسلبط، هيثم الامين ياعزيزي مامحتاج يسرق فكرة منك عشان ينجح بيها، هيثم الامين لمن كتب سكة ضياع ماعمل حاجة غير ان طلع الشارع وشاف بي عينه الواقع الحاصل في الشارع السوداني وكتب عنه بكل صدق وبكل واقعية، والحمدلله واقعية العمل كانت السبب الاساسي في نجاح العمل وفي قبوله من الناس، اسئلة بسيطة اتمنى من صاحب الادعاءات الاجابة عليها بصدق حتى لو بينه وبين نفسه يعني هل انت كنت منتظر ان المسلسل يصل للحلقة 19 عشان تفصح عن ادعائك المزيف ده، يعني هل كنت منتظر سكة ضياع تنجح عشان تجي تقوم تعلن ملكيتك للقصة الانت اصلا ماعندك بيها علاقة، طيب هل انا اعتبر نفسي اللص الغبي باعتبار اني سرقت فكرتك وقمت جبت زوجتك الاستاذة ميرفت الزين عشان تمثل معاي في المسلسل واللي هي كانت مباشرة معاي في البروفات لحدي آخر لحظة وتم الاستغناء عنها فيما بعد نتيجة لمغالاتها في اجرها المادي وطلبها زيادة الاجر بعد ما حصل الاتفاق المبدئي بيناتنا، يعني مهما بلغته من غباء هل ممكن اسرق فكرتك واستعين بي زوجتك اللي هي كانت متحمسة للعمل وحابه الفكرة، ياعوض ياخ صراحة انا حاليا بشفق عليك جدا وطالما انت نجاح الغير بتعبك لدرجة انك تخرف بالتراهااات اذن معناها انت الفترة الجاية حتتعب مني شديد ومن ابناء جيلي من كتاب ومخرجين ودراميين حتتعب لانه جيلنا ده باذن الله الجيل الحينتشل الدراما السودانية دي من القاع الكنت حابسنها فيها الى العالمية باذن الله وتوفيقه وبي محبة الناس البتدعمنا والناس البحبونا، خلونا نحنا نكتب ونألف ونخرج وخليكم انتو قاعدين بتنسبوا نجاحاتنا ليكم، وياجميل بتمني ليك مشاهدة طيبة لماتبقى من حلقات مسلسل سكة ضياع وبقول ليك بي صوت أبو الدبش

اصحى يااااا