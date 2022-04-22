قص جزء من مقطع فيديو (قهوتنا) يثير جدلا على مواقع التواصل

الخرطوم / محاسن أحمد عبدالله

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بانتشار جزء من مقطع فيديو تم قصه من حلقة برنامج (قهوتنا) الذي يظهر من خلاله مقدما البرنامج الشاعرة نضال حسن الحاج والشاعر بشري إبراهيم أثناء تقديمهما مدخل للحلقة التي تتحدث عن القطيعة والنميمة باطلاق تساؤل في مشهد درامي بان صوتهما مسموع ام لا باعتبار أنهما يتحدثان بنميمة عن المصور الذي أمامهما، ليتم قص جزء من الفيديو ونشره في الميديا ليشن عليهما هجوما مكثفا من قبل مرتادي مواقع التواصل قبل أن توضح الحقائق.

فيما علق حول الموضوع الشاعر بشرى على صفحته الشخصية : (اها موضوع مافي الايام ديل يقوم واحد يلقى حلقتنا من برنامج قهوتنا ،الحلقة بتتكلم عن القطيعة والنميمة بديناها بي دراما بنقطع في المصور جا ود حلال شرم الفيديو شرمة وجابو للناس ناقص والناس قالوا كدي ورجع ورجغ

أضاف 🙁 الموجعني حلقتنا طلعت ملوص حلقة ننهي فيها الناس عن القطيعه لقينا الفيس كلو بيقطع فينا).

من جانبها أوضحت الشاعرة نضال الحاج، تفاصيل الواقعة على صفحتها الرسمية بالفيسبوك، وقالت: (اظرف مافي الموضوع انو في زول ظريف قطع اول ٣٠ ثانية من الحلقة وقال نضال وبشرى بيقطعوا ويغتابوا في مصور وتعال شوف التعليقات.. ناس الله كشف النوايا.. وناس يحدث في السودان.. وناس دقسوا.. وناس ده إعلام.. وتحية ومحبة للناس النضيفة القالوا مامنطقي).

وشددت نضال على أن الفيديو عبارة عن مشهد درامي، لشرح موضوع الحلقة وهو (النميمة). وأرفقت فيديو كامل يوضح تفاصيل المشهد الدرامي الذي تم قطعه وترويجه على الأسافير، ليظهر نضال وبشرى كانهما يقومان بالنميمة حقا، وليس عبر مشهد درامي.