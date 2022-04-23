الثروة الحيوانية تكشف تفاصيل حجم صادرات الماشية السودانية للسعودية

الخرطوم : السوداني

أعلنت وزارة الثروة الحيوانية عن تصدير 33.941 رأساً من الضأن إلى السعودية خلال يومي 19 و 20 إبريل الحالي بنسبة مناعة تتراوح ماببن 85٪ إلى 90٪

وقال مدير إدارة المحاجر وصحة اللحوم بالوزارة ،د. علي آدم إنه تم يوم الثلاثا، 19 إبريل شحن ثلاث بواخر الأولى تحمل 2946 رأسا من الضأن بنسبة مناعة 72٪ والثانية حمولة 9133 رأسا من الضأن بنسبة مناعة 83%، والثالثة 12597رأسا ضأن بنسبة مناعة مابين85٪ و89%.%

وأوضح د .علي أنه تم تصدير 9265 رأس ضان يوم الأربعاء 20 إبريل بنسبة مناعة 90٪. مؤكدا انسباب صادر المواشي واللحوم الى السعودية والدول العربية