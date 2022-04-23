هيئة الدفاع: النيابة ترفض استخراج أورنيك 8 لإثبات تعذيب المتهمين بقتل ضابط الشرطة

الخرطوم:هبة علي

قالت عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، بقضية مقتل عميد قوات الاحتياطي المركزي، د. رنا عبدالغفار، لـ(السوداني) إن المتهم محمد الفاتح يعاني من حالة نفسية سيئة للغاية، ويتم أخذه يوميًا من السجن ليلًا ويأتوا به صباحًا ولا أحد يعرف إلى أين يتم أخذه.

وكشفت عن عدم قدرة هيئة الدفاع من مقابلة موكليهم المتهمين، بسبب ما اسمته “تماطل النيابة” ورفضها استخراج أورنيك 8 لإثبات التعذيب والانتهاكات للمتهمين ورفضها أي طلب للاطلاع على مجريات التحقيق.

وأضافت :” كل ما نحصل على إذن بالزيارة لمقابلتهم فإن سلطات السجن تتحجج لمنعنا عن ذلك “.

وأكدت رنا عبدالغفار تعرض المتهمين لانتهاكات لحقوق الإنسان وقانون الإجراءات الجنائية .

وأوضحت رنا أن كل المتهمين بالقضية لم يتم سؤالهم عن الجريمة.

وتابعت :” فقط يتم سؤالهم عن من يمول غاضبون ومن يقوم بتدريبهم ومن هم غاضبون وما علاقتهم بالحزب الشيوعي، أي معلومات فقط عن الحراك الأمر الذي يؤكد أنهم مقبوض عليهم كثوار وليس كمتهمين”.

وأردفت :” الأمر برمته حجز تحفظي للثوار ولكن بطريقة أخرى” .