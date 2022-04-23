  الفنان أحمد محمد عوض:   # حبي للغناء الشعبي بسبب عمي الفنان محمد أحمد عوض   # لهذا السبب (…) تسعى لخلع عباءة عمي

#حوار / محاسن أحمد عبدالله

فنان شاب طموح من أسرة فنية عريقة عمه الفنان الشعبي المعروف الراحل محمد أحمد عوض، مازال يتلمس بدايات طريقه الفني مستفيدًا من مسيرة عمه الراحل العامرة بالنجاحات الفنية ليختط لنفسه طريقًا فنيًا يشبه نفسه، يمتلك حضورًا وصوتًا جميلًا وطريقة أداء مختلفة ..التقيناه في هذه المساحة التي تحدث فيها عن شغفه بالغناء الشعبي ودور عمه المؤثر في تجربته..نتابع ما جاء في الحوار.

# اتجاهك لخوض تجربة الغناء الشعبي سببها عمك الفنان الراحل محمد أحمد عوض؟

فعلا أنا من أسرة فنية ميولي للغناء الشعبي كان بسبب إعجابي وحبي الشديد لعمي وأغنياته وطريقة أدائه فكان اختيار المجال وخوض التجربة.

# إذًا..متى كانت بداياتك الأولى؟

منذ الدورات المدرسية في مرحلة الأساس، اكتشفني أستاذي في المدرسة عبدالقادر من خلال دندنة في الفصل ثم ترديد أغاني عمي محمد أحمد عوض وأعجب بصوتي.

# أول أغنية رددتها؟

أغنية (عندي كلمة أحب أقولها) لعمي الأستاذ محمد أحمد عوض وكانت الأقرب والأحب إلى قلبي.

# ممن وجدت الدعم في الأسرة؟

الداعم الأكبر كان الوالد رحمة الله عليه كان يشجعني دومًا بدخول المجال الفني وكان معجبًا بصوتي جدًا ويطلب مني المواصلة.

# هل استطعت الخروج من عباءة عمك الفنية؟

ساعي جدًا للخروج من عباءة عمي بعد أن إستفدت من تجربته التي أضافت لي الكثير لكن لا بد من أن أكون شخصيتي الفنية التي تشبهني كما فعل هو.

# تم اختيارك هذا الموسم للمشاركة في برنامج أغاني وأغاني؟

هذا هو أول موسم أشارك فيه في هذا البرنامج حيث قدم لي الأستاذ عمار شيلا الدعوة واتصل بي الأستاذ شكرالله عزالدين مؤكدًا مشاركتي في البرنامج وسعدت كثيرًا بالدعوة، ووجدت الأجواء جميلة والتعامل لطيفًا والتعاون في اختيار الأغنيات.

# تأثير غياب السر عن البرنامج؟

الأستاذ السر قدور (رحمة الله عليه) فقد كبير للبرنامج وللناس التي أحبت البرنامج بأسلوبه الجميل والسلس في تناول المواضيع فقده كان كبيرًا لكن رغم ذلك كان الأستاذ مصعب الصاوي الذي وقع الاختيار عليه لتقديم البرنامج قد شكل إضافة كبيرة للبرنامج ..تعامله جميل وطريقة تقديمه مختلفة وهو مثقف ومطلع أتمنى له التوفيق والنجاح.

# هل تمتلك أعمالًا خاصة؟

لدي مجموعة من الأعمال الخاصة من بينها (قساوته معاي) و(سي يا جنا) علي إيقاع السيرة و(إنا يا زمان) و(انا عندي قلب الله يسامحه) و أغنية خفيفة (هنا وهنا).

# أخيرًا…؟

أولًا أشكرك جزيل الشكر على الاستضافة وأسأل الله التوفيق للجميع وأن نجد القبول من خلال ما نقدم من أعمال فنية.