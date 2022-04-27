ضرب عنيف واشتباكات بالأيدي وفيلم (آكشن) خلال استضافة (اليوتيوبر) والممثل السوداني (برهومي) في برنامج المقالب (الفتيل)

الخرطوم: كوكتيل

تواصلت حلقات برنامج المقالب الشهير (الفتيل) الذي يقدمه الإعلامي مصعب سومي، الشهير باسم (زول ثقيل)، والمتخصص في استضافة النجوم. وبحسب رصد ومتابعة محررة (موقع النيلين)، فقد جاءت حلقة الممثل واليوتيوبر الشهير برهومي قوية، وحملت بداخلها فيلم آكشن. حيث فقد الممثل أعصابه، واعتدى على مقدم البرنامج وطاقم العمل بالضرب على طريقة أفلام (الآكشن) الشهيرة.

الجدير بالذكر أن فكرة البرنامج تقوم على خداع النجوم عبر استدراجهم لأحد المطاعم بالخرطوم للاتفاق حول عمل مع مستثمر أجنبي صاحب نفوذ، وبعد ذلك ينسحب المستثمر، ويظهر مقدم البرنامج وهو متخفٍّ ليطالب الضيف بدفع فاتورة الطلبات بطريقة مستفزة؛ الأمر الذي يغضب ضيف الحلقة ويخرجه عن طوره