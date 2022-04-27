رغم ظروف البلد وتردي الأوضاع شباب سودانيون ينتشرون بهمة ونشاط في الشوارع والتقاطعات ويوزعون وجبة إفطار لأصحاب المركبات

الخرطوم: كوكتيل

حقق مقطع فيديو سوداني أعلى نسبة مشاهدات على السوشيال ميديا ومنصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة في أول يوم من نشره. وبحسب رصد ومتابعة محررة (موقع النيلين) فإن أبطال المقطع المتداول بحب كبير، شباب سودانيون بادروا بفعل خير عظيم؛ وذلك بانتشارهم في الشوارع والتقاطعات بالعاصمة الخرطوم؛ من أجل إفطار الصائمين الذين لم يسعفهم الوقت بالإفطار في الأماكن التي يودون الذهاب إليها، حيث ظهر هؤلاء الشباب في المقطع المتداول، وهم في قمة السعادة أثناء توزيعهم للمياه والأكل على كل أصحاب السيارات، بعد أذان المغرب. ووفقاً لمتابعات محررة (موقع النيلين) فقد سطر مرتادو مواقع التواصل منشورات أبدوا فيها إعجابهم الكبير بجهود الشباب، وكتبت إحدى الصفحات الناشرة للمقطع: (رغم ظروف البلد والوضع الاقتصادي ما زال زول بلدي يمد يده بالخير للآخر، فالصفات لا تزول بصعوبات الحياة، يصبح الكرم وحب الآخر من صفات بلادي كل الحب والتقدير).