السلطات تفرج عن بابكر فيصل بالضمانة العادية

Prev Post
فولكر: أرحب بإطلاق سراح خالد عمر ومحمد الفكي وبابكر فيصل ووجدي صالح وطه عثمان وآخرين. وقد أطلِق سراحهم بالنهاية عقب قرار القاضي المسؤول بعدم وجود أسباب لاحتجازهم.
الخرطوم: السوداني
أفرجت السُّلطات عن بابكر فيصل رئيس المكتب التنفيذي للتجمع الاتحادي وعضو المقررية العليا للجنة تفكيك نظام 30 يونيو، بالضمانة العادية.
Prev Post
فولكر: أرحب بإطلاق سراح خالد عمر ومحمد الفكي وبابكر فيصل ووجدي صالح وطه عثمان وآخرين. وقد أطلِق سراحهم بالنهاية عقب قرار القاضي المسؤول بعدم وجود أسباب لاحتجازهم.
Recover your password.
A password will be e-mailed to you.