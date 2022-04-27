السلطات تفرج عن بابكر فيصل بالضمانة العادية

أخبار السودان
By alsudani 0

الخرطوم: السوداني

أفرجت السُّلطات عن بابكر فيصل رئيس المكتب التنفيذي للتجمع الاتحادي وعضو المقررية العليا للجنة تفكيك نظام 30 يونيو، بالضمانة العادية.

alsudani
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