حميدتي: لست ضد إطلاق سراح المُعتقلين ولا أتدخّل في أعمال القضاء

الخرطوم: السوداني

نفى نائب رئيس مجلس السيادة، الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي” ما تم الترويج له من قبل البعض في وسائط التواصل الاجتماعي بأنه ضد إطلاق سراح أي معتقل، مؤكدًا أنه لا يتدخّل في أعمال القضاء البتة ولا يتدخّل في الأعمال القانونية المتعلقة بالاعتقال أو إطلاق السراح.

وقال دقلو لدى مخاطبته مساء اليوم بصالة دوسة بشارع النيل الخرطوم، الإفطار الرمضاني الأول لمبادرة عوافي، إنه طالب بتسريع إجراءات أي معتقل وفق صحيح القانون وتقديم أي جانٍ للمحاكمة.

وأضاف قائلاً “إنه لا يستقيم أن نقول للعالم إنه ليس لدينا معتقلةن سياسيون وهناك البعض تتأخّر إجراءات تقديمهم للقضاء”، مشدداً على أنّه لا يتدخّل في أعمال سير العدالة ولا أعمال القضاء والنيابة العامة.

وشدد “حميدتي” على أن مثل هذه الأحاديث غير مقبولة وأن القضاء والنيابة العامة يتحملان مسؤوليتهما كاملة في كل ما يتعلق بإلقاء القبض وإطلاق السراح والتقديم للمحاكمات دون التدخل من أي مسؤول سيادي.