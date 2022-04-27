جبريل إبراهيم: ما يحدث في غرب دارفور يجب أن يتوقف

الخرطوم: السوداني

قال رئيس حركة العدل والمساواة، جبريل إبراهيم، إن ما يحدث في ولاية غرب دارفور يجب أن يتوقف، وإنه على كل أبناء دارفور نبذ العنف.

وأضاف لدى مخاطبته اليوم بمنزله الإفطار الذي نظمته حركة العدل والمساواة السودانية بالخرطوم ممثلة في الأمانة الاجتماعية، “إننا في عهد حرية الكلمة، مما يتطلب إتاحة الفرصة والمعلومات للجميع لأنها تمثل مدخلاً لمعالجة كل القضايا”، موضحاً أن الدولة أرسلت وفدًا عالي المستوى إلى دارفور لمعالجة الأمر، كما تم تشكيل لجنة لتقديم الدعم المطلوب.

وطالب بضرورة تحقيق الوفاق الوطني لمصلحة السودان. وأبان أن إقصاء أي طرف سياسي غير وارد وأن الخيار متروك للشعب في اختيار من يراه مناسباً، مؤكداً أن الفترة الانتقالية ليست ملكاً لأحد، ولا يمكن الادعاء من قبل جهة ما بأنها تمثل الشعب، بل هذا الأمر متروك للانتخابات.

وقال إن تشكيل حكومة من كفاءات وطنية حتى توفر الأمن وترتب لقيام انتخابات وتسعى لضم من لم يوقع اتفاق السلام وتنفيذ اتفاقية السلام وغيرها من متطلبات الحياة اليومية، مشيراً لضرورة الترتيب الجيد لخوض الانتخابات.