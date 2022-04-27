انفلات أمني وإطلاق نار كثيف بحاضرة ولاية غرب دارفور

الخرطوم: اليسع أحمد

أكّد مصدر مسؤول بولاية غرب دارفور فضّل حجب اسمه، تجدُّد الاشتباكات بين القوات النظامية في عدد من أحياء مدينة الجنينة حاضرة ولاية غرب دارفور مساء اليوم الأربعاء.

وكشف المصدر في تصريح لـ(السُّوداني)، عن اشتباك وإطلاق نار كثيف عصر اليوم بحي الزهور بمدينة الجنينة بين قوة مسلحة تمتطي سيارة في طريقها من الجنينة إلى زالنجى مع قوات نظامية، أسفر عن مقتل سائق السيارة وجرح اثنين آخرين دون معرفة الأسباب، ونبّه المصدر إلى تجدد الاشتباكات وتبادل إطلاق النار بين القوات النظامية بعد الإفطار استمر نحو (40) دقيقة في كل من حي الجمارك غرب أمانة حكومة الولاية وبالقرب من منزل والي الولاية، وقال المصدر لا تتوفر حصيلة للقتلى والجرحى حتى الآن نسبة للانفلات الأمني الذي تشهده مدينة الجنينة منذ مطلع الأسبوع الجاري.

من جانبه، أكّد المدير التنفيذي لمحلية الجنينة، خليل حامد دقرشو لـ(السُّوداني)، إطلاق نار كثيف للأسلحة الثقيلة بمدينة الجنينة مساء اليوم عقب الإفطار، الأمر الذي أدى إلى ترويع المواطنين، وأوضح خليل أن الاشتباك بين قوات التحالف السوداني وقوات الدعم السريع، وأشار إلى عدم توفر معلومات عن حصيلة لقتلى أو مصابين حتى لحظة كتابة الخبر.