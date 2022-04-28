ارتفاع الخبائز الجاهزة ومستلزماتها بالأسواق

الخرطوم : عبير جعفر

تشهد أسعار مكونات الخبائز ارتفاعاً طفيفاً، وعزا بعض التجار ذلك لزيادة الطلب عليها هذه الأيام.

وقال صاحب محل حلواني ببحري، سعيد عبدالله، في حديثه لـ(السوداني) إن هنالك ارتفاعاً في مكونات الخبائز؛ نتيجة لارتفاع سعر الصرف، وقال إن كل المكونات مستوردة، مبيناً أن سعر (2) أوقية من النشادر والكافور (500) جنيه، أما الباكنج بودر (80) جنيهاً للوزن الصغير، وجردل الناعم الصغير(3) آلاف جنيه، ووصف القوى الشرائية بالضعيفة، وتابع أن المرتبات أصبحت غير مجزية لمستلزمات العيد كافة.

وأكد صاحب حلواني بأمدرمان، علي أحمد، أن جردل البسكويت (2) كيلو بسعر (4-5) آلاف جنيه، وسعر جردل البيتفور(7) آلاف (2) كيلو، أما جردل الناعم (4) آلاف جنيه، (2) كيلو، وبلغ سعر الكاكاو (500) جنيه للوقية، وأشار إلى انتعاش طفيف في الحركة الشرائية، وتابع أن بعض المواطنين يفضلون الخبائز الجاهزة، خاصة لاقتراب العيد، وضيق الوقت، وارتفاع سعر التكلفة.

وفي السياق ذانته قال تاجر مستلزمات الخبائز بالخرطوم، محمود فضل، إن كل المستلزمات تشهد زيادة نتيجة لارتفاع سعر الصرف، مما انعكس سلباً على السلع المستوردة، مبيناً أن سعر أوقية الفانيليا (300) جنيه، متوقعاً زيادة في الأسعار مع استمرار زيادة الطلب.