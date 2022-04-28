قال إنه بداية لإنتاج أفلام ومسلسلات سودانية شكر الله عز الدين يتغزل في أبطال (سكة ضياع)

الخرطوم / كوكتيل

الحقيقة أنني مبسوط شديد من كل الكاست الذي شارك في هذا العمل، كلهم من غير فرز، وتحية كبيره جداً أخص بها أحمد الجقر، وهيثم الأمين لأنهم تعبوا وساهروا لمدة شهور طويلة عشان يطلعوا عملاً فنياً محترماً، وتحية خاصة للأخ جلال حماد للإيمان بفكرة المسلسل وإنتاجه، ودي حاجه كبيرة ما بيعملها أي شخص .

اختتم :(أتمنى كل التوفيق والسداد والنجاح للعمل ليكون امتداداً للدراما السودانية، وأنا شايف أن سكة ضياع بداية لإنتاج مسلسلات وأفلام سودانية في القريب العاجل بإذن الله، كل الحب والاحترام والتقدير) .