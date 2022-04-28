نجوم لا تأفل أبوقبورة

بقلم: سعيد عباس

دخل إلى عالم الدراما صغيراً يافعاً، واختط لنفسه مدرسة درامية كوميدية كانت أساساً لكثير من الأعمال الدرامية التي لا تزال تنتهج خطاه حتى الآن، كما أنه يعتبر من جيل الرواد الدراميين الأوائل الذين أرسوا وأسسوا دعائم ولبنات العمل الدرامي بالسودان، إنه الراحل المقيم محمود سراج الشهير (بأبو قبورة).

(1)

ولد بحي العرب بأمدرمان في عام 1935 وابتدع فكرة طريقة المسرح الارتجالي الذي كان يعد كتاباته و(سيناريوهاته) بنفسه وبطريقة مميزة أهلته ليكون نجم الشباك الأول في تلك الفترة ونجم الإذاعة والتلفزيون (بمنلوجاته واسكيتشاته) الرائعة، ويغلب على كثير من أعماله الطابع الاجتماعي السوداني الذي اتخذ منه مادة دسمة لكثير من مسرحياته وأعماله الخالدة فقد كان يناقش قضايا المجتمع بشكل كوميدي مميز وجاذب، دون أن يتأثر نص الموضوع بكمية الإضحاك الملازمة للعرض؛ مما جعله مؤهلاً لحل كثير من القضايا الإنسانية والاجتماعية المختلفة.

(2)

كان يختار الأسماء للمشاركين معه حسب نوعية الدور ويركز على شكل جاذبية الاسم الذي يطلقه على النجم، وفي ذلك وعي درامي عالٍ لكيفية اختيار الاسم الجاذب، واللافت حتى ينتشر سريعاً بين المتلقين والمستمعين، فاختار شخصيات لا تزال حاضرة بذاكرتنا الكوميدية كأسم (تور الجر) لعثمان حميدة، واسم (أبودليبة) لعثمان أحمد، و(أبو زلومة) لمحمد خير أحمد، ومن أميز صفات أبو قبورة حبه الشديد للقراءة والاطلاع بصورة كبيرة، فقد كان لا يجد أصدقاؤه وزملاؤه وقتاً للحديث معه أثناء الرحلات الخارجية لولايات السودان المختلفة لأنه يكون ممسكاً طوال زمن الرحلة بكتاب أو مجلة أو صحيفة بصورة مستمرة ودائمة.

(3)

في عام 1961 انفصل أبوقبورة من فرقة الأستاذ الفاضل سعيد، وكون فرقته الخاصة به وبرع في تقديم (الاسكيتشات) القصيرة المضحكة والنكتة الخفيفة المصطحبة مع المشهد الدرامي، فكان يتسابق عليه كبار الفنانين أمثال أحمد المصطفى، عثمان حسين وحسن عطية في حفلاتهم الجماهيرية، ليقدم فاصلاً كوميدياً بين الفواصل الغنائية، وقد وجدت تلك التجربة نجاحاً كبيراً؛ مما جعل كثيراً من الجماهير يطلبونه منفرداً دون اصطحاب فرقة غنائية، وبالفعل اكتسح أبوقبورة موسم 1967 أيما اكتساح، وقدم بالمسرح القومي أعمالاً كبيرة، وكثيرة جعلت الكثيرين من الفنانين يسمون ذاك العام بعام المسرح، فقدم فيه مسرحيات (المحروسة – المك نمر – إبليس – أكل عيش – سنار –وعروس المطار- التي كثر طلبها داخل العاصمة والاقاليم

(4)

وقد كان لأبو قبورة أعمال مميزة وعلاقات أميز مع الأساتذة عبد الوهاب الجعفري – نفيسة محمد محمود – وإسماعيل خورشيد – فتحية محمد أحمد – وجميعهم كانوا نجوماً في زمانهم، مما جعل الحكومة في تلك الفترة تمنحهم وظائف اكرامية بوزارة الثقافة والإعلام/ وذلك للاستفادة من خبراتهم وإمكانياتهم الإبداعية العالية، ولم يفت على أبوقبورة مسألة تواصل الأجيال، فشارك النجوم الواعدين في عمل بعنوان (المهندس) مع الكندي الأمين، وهالة أغا، كما كان أبوقبورة هادئاً لدرجة أنه كان يهرب من الأجواء المشحونة بالخلافات، ويخشى الاحتكاك، ورغم عظم تجربته وضخامة أعماله لم يترشح يوماً في أي انتخابات تخص المسرح، ولم يقدم نفسه لأي منصب، توفي نجمنا في سبتمبر من العام 2008م شيعه كل الدراميين في موكب حزين بأمدرمان.