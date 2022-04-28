المصور والمخرج سيف سيد محمود:   (وعد وأمنيات) برنامج إنساني في المقام الأول   هذه المصاعب (…) تواجه المصور السوداني

حوار/ محاسن أحمد عبدالله

من الشباب الطموحين الذين يسعون لتحقيق أحلامهم على أرض الواقع، شاب مثقف ومطلع يمتلك كل الأدوات التي يمكن أن تؤهله للنجاح.

المصور والمخرج سيف سيد محمود مدير العمليات الفنية بشركة (فريند ميديا)، نشأ في أسرة فنية، من الشباب الذين شاركوا في إنتاج برنامج (وعد وأمنيات) الذي يقدم عبر فضائية (البلد)، عمل في عدد من القنوات الفضائية وأخرج عدداً من الأفلام الوثائقية.. التقيناه في هذا الحوار للحديث حول تجربته.. نتابع ما جاء فيه.

* بداية..حدثنا عن تجربتك مع الإخراج؟

تجربتي مع الإخراج حديثة مقارنة مع التصوير، ولكنها قديمة أيضاً لأنني نشأت في بيت مخرج قديم ومعروف الأستاذ سيد محمود، لذلك جئت وأنا أملك خلفية ساعدتني كثيراً .

* ما هي أدوات المخرج الناجح؟

يجب أن يكون ملماً بكل وسائل الإخراج، منها الاطلاع على فكرة وسيناريو البرنامج، ومنه يضع رؤيته الإخراجية، والمخرج الناجح هو الذي يستطيع إدارة فريق الإنتاج باحترافية.

* أعمال قمت بأخراجها؟

بدأت بإخراج الأفلام الوثائقية القصيرة، في عدة قنوات الخضراء، المنال، أم درمان الفضائية، وعدد من منصات السوشال ميديا كاليوتيوب .

التجربة الحقيقية والكبيرة، وأخدت مني جهداً كبيراً وعصفاً ذهنياً، كانت برنامج (وعد وأمنيات)، لأنه تم تصويره في أكبر إقليمين في السودان، ولهما خصوصية، تعددت (اللوكيشنات) والأحداث والشخصيات والموضوعات، وكان تصوير البرنامج مليئاً بالزخم الكبير في كل شيء، احتاج مني جهداً مضاعفاً في وضع رؤية إخراجية لبرنامج بهذه الضخامة التي تجمع في داخلها كل التباين، واالقضايا والأحداث.

* تجربتك مع التصوير التلفزيوني… متى بدأت؟

بدأت وأنا عمري خمس سنوات في كاميرا والدي ، ولكن البداية احترافية كانت في العام ٢٠٠٩ م ، وعملت في عدة قنوات فضائية، وقمت بتصوير العديد من البرامج والأفلام الوثائقية، أهم أعمالي التي افتخر بها موسمان لمسلسل (مجازفات) ، برنامج (مع المنصة)، برنامج (مع حسين خوجلي)، وعدة برامج، آخرها عملت أيضاً مدير التصوير في برنامج (وعد وامنيات) .

* ماهي المصاعب أو العقبات التي يمكن أن تواجه المصور السوداني؟

معلومة للجميع، متعلقة بضعف الإمكانيات وفرص التدريب و..الخ.

* تجربتك في التصوير مع برنامج (وعد وأمنيات)؟

كانت فكرة مميزة ومختلفة وناجحة جداً، من ناحية الفكرة كانت إنسانية في المقام الأول تقدم فرصة للإنسان البسيط في القرى، البوادي والمناطق البعيدة التي لم تصلها كاميرات التلفزيون، ونحن نفتقد لمثل هذه البرامج في القنوات الفضائية، تعودنا على البرامج المعلبة داخل الاستديوهات، وهذه من ناحية تحجم إبداع المصور، وأيضاً تحمل الفكرة روح المغامرة في الوصول لمعسكرات النازحين ومناطق الحروب والنزاعات القبلية، بالإضافة للتصوير في مناطق مشهورة، ولكنها بعيدة مثل شلالات جبل مرة .

جمع البرنامج في قالبه حوارات على الهواء الطلق ببساطة الناس وتلقائيتهم، بالإضافة (اللوكيشنات) الطبيعية والبسيطة والمدهشة أيضاً، ناقش البرنامج مواضيع خلافية، المعلومات التي تصل لبقية السودان عنها مبتورة وموجهة، لذلك الحماس يكمن في أننا سنكشف حقائق عبر البرنامج، وسيتواصل برنامج (وعد وأمنيات) كل رمضان للوصول للسودانيين في مناطقهم مع التجويد في الأداء كل موسم .

* نوعية الكاميرات المستخدمة في البرنامج.. باعتبار أن الصورة هي الأكثر جذباً للمشاهد؟

* استخدمنا كاميرات رقمية حديثة (4k )، واجهتنا أيضاً صعوبات وتحديات في أن تكلفة إنتاج البرنامج باهظة؛ لذا اضطررنا لتقليل الإمكانيات.

* من كم شخص تكون فريق عمل برنامج (وعد وأمنيات)؟

أنتج برنامج (وعد وأمنيات) فريق متكامل ونخبة متخصصة من شركة (فريند ميديا) المنتجة، عدد خمسة معدين، وباحث، وأربعة مصورين، مخرج ، مخرج منفذ، فنيون الصوت؟ وعدد اثنين من المونتيرات الشباب المحترفين.

*الفرق بين التصوير داخل الأستديو والخارجي؟

التصوير داخل الأستديو مقيد بمساحة محددة وديكور ثابت، حركة الخيال محكومة بالمساحة، الخارجي المساحة كبيرة والخيارات متعددة .

* كلمة أخيرة؟

نشكر شركة (فريند ميديا) التي يتشكل طاقمها من مجموعة شباب في عمر واحد وطموح واحد وهدف مشترك التي أنتجت برنامج (وعد وأمنيات)، ونعد المشاهد بصفتي مدير العمليات الفنية والتشغيل بأعمال مبهرة ومختلفة في الفترة القادمة.