(لحظة مؤثرة) نجم المريخ السابق “عبد الحميد السعودي” يغالب دموعه أثناء مقابلة تلفزيونية عندما عُرضت عليه صورة صديق “فارق الحياة”

الخرطوم: كوكتيل

غالب نجم المريخ السابق “عبد الحميد السعودي”، دموعه في مشهد مؤثر، أثناء مقابلة إذاعية مصورة، عندما عُرضت عليه، صورة رئيس اتحاد الناشئين، الراحل أبوهريرة حسين. وكانت قد عُرضت على كابتن “السعودي” ثلاث صور، على الشاشة، سألته المذيعة عن مواقف تذكرها معهم، غالب حينها “السعودي” دموعه، قائلاً: (والله ياخي ذكرتيني بزول عزيز عليّ شديد). وأضاف، بحسب (كوش نيوز): “الرحمة والمغفرة لأبي هريرة حسين، كان أخي الكبير، وصديقي، ساعدني كثيراً لأكون عبد الحميد السعودي، تعرفت به في نادي المريخ، قضينا أياماً جميلة مع بعض، كان قريباً مني ومن أسرتي، وأنا كذلك كنت قريباً منه وأسرته، لم يبخل عليَّ أبداً بشيء، تغمده الله بواسع رحمته”.