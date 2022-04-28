المحكمة العليا تعيد أسهم قناة الشروق وعقارات لجمال الوالي استردتها لجنة إزالة التمكين

الخرطوم: السوداني

أصدرت المحكمة القومية العليا، اليوم، حكماً ببطلان القرار الصادر من لجنة إزالة التمكين، باسترداد عقارات وأراضٍ من مالكها السيد/ جمال الوالي، واسترداد أسهم شركة قناة الشروق لمالكها جمال الوالي.

وقررت المحكمة بطلان كل الإجراءات المترتبة عليه وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل صدور قرار لجنة إزالة التمكين، وأمرت المحكمة العليا الوزراء والولاة ورؤساء الأجهزة المختصه بتنفيذ هذا الحكم.

هذا وقد ذكرت المحكمة العليا في حيثيات حكمها بعدم اختصاص لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو بإصدار القرار، حيث استندت اللجنة للمادة ١/٧/ن من قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو والتي تتعارض مع احكام الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ٢٠١٩م المادة ٢/٦١، حيث لا يجوز نزع الملكية الخاصة إلا بموجب قانون وللمصلحة العامة وفي مقابل تعويض عادل وفوري ولا تصادر الأموال الخاصة إلا بموجب حكم قضائي.

وقالت المحكمة، إنّ قرار لجنة إزالة التمكين، يعتبر تعدياً على اختصاص السلطة القضائية، وإن عيب عدم الاختصاص من النظام العام ويترتّب عليه بطلان القرار؛ واعتباره كأن لم يكن.