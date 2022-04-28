الخارجية السودانية: السودان به حوالي (28) ألف لاجئ من أفريقيا الوسطى

الخرطوم: السوداني

قال وزير الخارجية المكلف، علي الصادق، إن لاجئي أفريقيا الوسطى في السودان يُقدّر بـ(28) ألف لاجئ، مشيرًا إلى أن السودان يوفر لهم الحماية اللازمة حتى عودتهم إلى بلادهم، موضحًا أنهم في حاجة للدعم من المجتمع الدولي.

وأشار خلال لقاء جمعه بمفوض الأمم المتحدة السامي للاجئين، فيليبو قراندي، إلى تزايد أعداد اللاجئين الإثيوبيين بسبب الأوضاع في بلادهم.

ومن جانبه، أكد مفوض الأمم المتحدة للاجئين، أنه سيجري زيارة في الأيام المُقبلة لتفقد أوضاع اللاجئين السودانيين في شرق تشاد، معبراً عن تقديره للسودان لاستضافته لأعداد كبيرة من اللاجئين من دول الجوار، ووعد بتقديم الدعم الممكن لتهيئة الوضع الملائم للاجئين.