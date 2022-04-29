السيادي قرارات سريعة لإنهاء أزمة غرب دارفور

الخرطوم : السوداني

قال عضو مجلس السيادة ، د. عبدالباقي عبدالقادر الزبير ، إن زيارته لولاية غرب دارفور ، تهدف للوقوف والإطلاع على حقيقة الأوضاع ميدانيا في جوانبها الأمنية والإنسانية والصحية، ورفع التوصيات لمجلس السيادة بغرض اتخاذ القرارات و إيجاد الحلول السريعة اللازمة لها.

واستمعت اللجنة الاتحادية برئاسة عضو مجلس السيادة، خلال اجتماعها بلجنة أمن الولاية، إلى تنويرِ ضافٍ من والي غرب دارفور،رئيس لجنة أمن الولاية، خميس عبدالله أبكر،بحضور ممثل وزارة العدل والنائب العام بالولاية،حول حقيقة الأحداث التي شهدتها منطقة كرينك ومدينة الجنينة، خلال الأيام الماضية والتي بلغ عدد القتلى فيها ١٦٧ ، إلى جانب ١١٥ جريحا ومصابا.

وقال الوالي، في تصريح صحفي، عقب الاجتماع ان الولاية تمر بظروف صعبة، جراء تكرار الصراع القبلي بين الفينة والأخرى، مشيرا إلى أنه رغم المجهودات والتدابير التي اتخذتها حكومة الولاية بالتنسيق مع الأجهزة النظامية الموجودة بها، الا ان الاعتداءات والصراعات القبلية مازالت تتكرر .

واوضح الوالي أن الحدود الواسعة التي تمتد لأكثر من ٧٥٠ كيلومترا مع الجارة تشاد وانفتاحها مع عدد من الدول، وغياب هيبة وسلطة القانون وإفلات المجرمين من العقاب، من الأسباب التي تساهم في تكرار هذه الأحداث.