بسبب أغنية (دينك ودين سماحتك) هجوم شرس على الفنان علي ساجوري

الخرطوم / محاسن أحمد عبدالله

تعرض الفنان علي ساجوري لهجوم شرس في صفحته الشخصية بالفيس بوك بعد نشره أغنية له مطلع كلماتها :(أحب دينك ودين سماحتك

انت جوا قلبي عذب فيني براحتك)

حيث كتب بعضهم بأن اقحام كلمة الدين في الغناء ليست جيدة فيها إساءه والبعض أشار الى أنه يريد إثارة الجدل ولفت الانتباه ،فيما طالبه البعض الاكتفاء بترديد أغنيات الحقيبة التي اشتهر بها وترك الاغنيات التي لا تشبهه في الوقت الذي تساءل فيه البعض هل هي صفحته الحقيقية اما انها تهكرت، مستنكرين تناوله لتلك الكلمات في الاغنية ، فيما دافع عنه البعض الآخر بان كلمات الاغنية عادية ليس فيها مساس او إساءة للدين.

من جانبه علي ساجوري:(هل أحب دينك ودين سماحتك فيها إساءة للدين ؟ أولا دي أغنية حقتي وانا غنيتها قبل كدا وتاني لو جات فرصة بغنيها ، ثانيا الناس البقولو خليك في الحقيبة وغنا الرواد أنا مستعد اكتب ليكم ١٧ غنية حقيبة وغنا رواد مذكور فيها الدين وحلفان بالحبيب لحدي البعبدها حقت كمال ترباس).

اختتم :(العندو تعليق ياريت يعلق بأسلوب وشكرا.).