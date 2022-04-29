الفيفا يعلن عن تسجيل 23.5 مليون طلب للحصول على تذاكر مونديال قطر 2022

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) عن تسجيل ٢٣.٥ مليون طلب للحصول على تذاكر مباريات كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢، وذلك مع انتهاء آخر مرحلة لمبيعات التذاكر بنظام القرعة أمس الخميس.

وكانت مرحلة المبيعات الأخيرة قد انطلقت بعد القرعة النهائية للبطولة التي أسفرت عن مواجهات مشوقة، ومجموعات مثيرة للاهتمام ستصنع الحدث العالمي المرتقب على الطريق نحو المباراة النهائية.

ويعد مونديال قطر ٢٠٢٢ بتعزيز المكانة المرموقة للعبة كرة القدم من خلال الترحيب بالمشجعين من أنحاء العالم، عقب تسجيل طلبات قوية على التذاكر من الدولة المضيفة ومختلف بقاع المعمورة لحضور منافسات النسخة الأكثر تقارباً في المسافات، والتي تتيح لجماهير كرة القدم ولأول مرة في تاريخ البطولة العالمية، مشاهدة أكثر من مباراة في اليوم الواحد خلال مرحلة المجموعات.

وواصل المقيمون في قطر خلال فترة المبيعات الأخيرة تأكيد اهتمامهم بحضور منافسات كأس العالم 2022 عبر طلباتهم القوية للحصول على التذاكر، كما حلّت كل من الأرجنتين والبرازيل وإنجلترا وفرنسا والمكسيك والسعودية والولايات المتحدة في صدارة الدول الأكثر تقديماً للطلبات. وضمت قائمة المباريات التي استقطبت العدد الأكبر من المشجعين، مباراة الأرجنتين مع المكسيك، والأرجنتين مع السعودية، وإنجلترا مع الولايات المتحدة، وبولندا مع الأرجنتين، إضافة إلى نهائي البطولة.

وسيتحقق مكتب تذاكر (الفيفا) عقب استلامه لهذه الطلبات من توافقها مع لوائح المبيعات والقيود المحلية قبل الشروع بعملية تخصيصها. وفي حالة تجاوز العدد الإجمالي للطلبات المخزون المتوفر من تذاكر المشجعين المحليين أو الدوليين، سيجري عندئذ تخصيص التذاكر من خلال نظام القرعة.

وسُيبلغ المشجعون المتقدمون بطلبات للحصول على التذاكر بنتائج طلباتهم عبر البريد الإلكتروني اعتباراً من ٣١ مايو٢٠٢٢، وذلك بالتزامن مع انطلاق فترة دفع قيمة التذاكر، ويعتبر الدفع باستخدام بطاقة الائتمان فيزا الطريقة الحصرية المقبولة للمقيمين في قطر، بينما تُقبل بطاقة فيزا وغيرها من بطاقات الدفع الأخرى بالنسبة للمشجعين من خارج قطر، وتشكل بطاقة فيزا الطريقة المفضلة لسداد قيمة تذاكر مباريات مونديال قطر 2022.

وسيكون بمقدور المشجعين الذين تمكنوا من الحصول على تذاكر والذين أكملوا دفع قيمتها، من التقدم بطلب حجز مكان الإقامة وطلب الحصول على بطاقة هيّا الإلزامية عبر زيارة Qatar2022.qa.

وما تزال الفرصة سانحة للمشجعين الذين لم يقدموا طلبات أو لم يحالفهم الحظ في الحصول على تذاكر المباريات في مرحلة نظام القرعة، حيث ستتاح فرصة أخرى لتمكينهم من الحصول على تذاكر مباريات البطولة الأكثر استقطاباً للاهتمام، من خلال طرح تذاكر وفق أسبقية الشراء والتي ستبدأ في وقت لاحق على موقع: qatar2022.qa/ar



