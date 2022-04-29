 المحكمة العليا تقضي ببطلان قرار لجنة إزالة التمكين ضد صحيفة (السوداني)

الخرطوم: السوداني

أصدرت المحكمة القومية العليا، أمس، حكماً ببطلان القرار الصادر من لجنة إزالة التمكين – بالحجز وتجميد حسابات صحيفة (السوداني).

وقالت المحكمة القومية العليا، إن أمرها يعتبر نهائياً، وهو بطلان القرار رقم (٢٠٢٠/٥م) الصادر من لجنة إزالة التمكين باسترداد مشروعات استثمارية – حول (دار السوداني للطباعة والنشر) لمالكها جمال الوالي- وبطلان كل الإجراءات المُترتِّبة عليه، وعلى الوزراء والولاة ورؤساء الأجهزة المُختصة، تنفيذ هذا الحكم وإجراء مُقتضاه، وعلى الجهة المنوط بها التنفيذ أن تبادر بتنفيذه، وعلى السُّلطات المُختصة أن تعين على تنفيذه.

يُذكر أنّ الصحفيين وجميع العاملين بالصحيفة كانوا قد ناهضوا قرار لجنة إزالة التمكين – حيث نظّموا وقفات احتجاجية أمام وزارة العدل وأمام لجنة التمكين، وأوصلوا احتجاجهم للمؤسسات العالمية والصحفية، التي تُعنى بقضايا الحريات – باعتباره فيه ظلمٌ كبيرٌ وتعدٍ على حرية الصحافة، كونهم صحفيين مهنيين لا يُنفِّذون أي أجندة حزبية، وهم واثقون من نزاهة صحيفتهم، التي لا تتبع لأيِّ حزب ولا تتلقّى أيِّ تمويل من دولة أو أي جهة حكومية.