البرهان يزور مسيد وخلاوي أم ضواً بان

الخرطوم: السوداني

زار رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، اليوم، الشيخ الطيب الجد العباس ود بدر

شيخ خلاوي أم ضواً بان، وذلك في إطار سلسلة زياراته الاجتماعية خلال شهر رمضان الفضيل – بحسب ما أورده إعلام مجلس السيادة.

وتناول البرهان وجبة الإفطار بالمسيد العامر وسط جموع المشايخ والحيران، مُشيداً بما ظلت تقدمه خلاوي أم ضواً بان في مجال تعليم القرآن الكريم والعلوم الإسلامية، مثمناً الدور الكبير للشيخ الطيب الجد في ميادين الدعوة إلى الله ونشر التعاليم السمحة في المجتمع.

من جانبه، شكر الشيخ الطيب الجد، رئيس مجلس السيادة على هذه الزيارة، معرباً عن أمله في أن يعود شهر رمضان في العام القادم والبلاد تنعم بالسلام والأمان والاستقرار.