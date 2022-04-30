شرطة الخرطوم تُلقي القبض على المتهمين بقتل تاجر شارع الأربعين ومواطن بأمبدة

الخرطوم: آيات فضل

تمكّنت شرطة ولاية الخرطوم من ضبط عناصر شبكة إجرامية قامت بقتل التاجر خلف الله أرباب بمتجره في شارع الأربعين بأم درمان، وقتلهم أيضاً للمواطن فتح الرحمن بمحلية أمبدة بأم درمان.

وأوضح الفريق شرطة عثمان الحاج معلا مدير شرطة ولاية الخرطوم خلال المؤتمر الصحفي الذي نظّمته شرطة ولاية الخرطوم والخاص بكشف ملابسات ضبط مرتكبي جرائم القتل والترويع بمحليات أم درمان الكبرى بحضور مديري الدوائر والإدارات بشرطة ولاية الخرطوم والعميد شرطة عبد الله بشير البدري الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة، أن شرطة ولاية الخرطوم تعمل وفق خطة منعية بمحليات الولاية المختلفة لمكافحة ودحر الجريمة بالولاية، مشيداً بالدعم الكبير الذي أولته رئاسة قوات الشرطة لخُطط وبرامج شرطة الولاية، مما أسهم في الإيقاع بهذه الشبكة الإجرامية التي روّعت المواطنين، مؤكداً استمرار تلك الخطط لبقية العشر الأواخر وعطلة عيد الفطر المبارك تأميناً لأرواح وممتلكات المواطنين.

اللواء شرطة د. إبراهيم شمين مدير دائرة الجنايات بشرطة ولاية الخرطوم، أوضح أن الشبكة وبتاريخ التاسع عشر من أبريل الحالي تمكّنت من مهاجمة التاجر المجني عليه بمتجره بشارع الأربعين في أم درمان وقتله ببندقية سوداء مستغلين ركشة سوداء وسرقة متجره، ومن ثم قامت نفس الشبكة بقتل أحد المواطنين بمحلية أمبدة بأم درمان وسرقة هاتفه، مؤكداً أنه وفور تلقي البلاغ تم تشكيل فريق مشترك من مباحث محلية أم درمان ومباحث ولاية الخرطوم بالتنسيق مع جهاز الأمن والمخابرات العامة، وتمكن الفريق عبر الرصد والمتابعة من تحديد أماكن تواجد أفراد الشبكة بمنطقة العبيدية بولاية نهر النيل، وبتنسيق مُحكم مع مدير شرطة ولاية نهر النيل تم القبض على أحد أفراد الشبكة الذي سجل اعترافاً قضائياً بارتكابه لجرائم القتل وأرشد على زعيم الشبكة المدعو (ع ع د) والبقية والذين سجلوا اعترافات قضائية بارتكابهم جرائم القتل، مشيراً إلى ضبط البندقية السوداء والركشة اللتين استخدمتا في الجريمة، كما عثر بحوزتهم على (12) هاتفاً.

وكشف أنّ (59) من عصابة تسعة طويلة تم القبض عليهم وفتحت بلاغات في مواجهتهم، كما تم ضبط مجموعة إجرامية بمحلية جبل أولياء تخصّصت في سرقة الطلمبات والابتزاز، كاشفاً عن وجود (400) ارتكاز داخل ولاية الخرطوم موزعة على محليات الولاية المختلفة.

اللواء شرطة إبراهيم مصطفى مدير الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة، جدد حرص والتزام إدارته بالتنسيق والتعاون مع كافة الأجهزة الإعلامية لعكس مجهودات قوات الشرطة في بث الأمن والطمأنينة وسط المجتمع.

فيما أشاد المواطن محمد النور سليمان ممثل أسرة المجنى عليه بالدور الكبير الذي قامت به مباحث شرطة ولاية الخرطوم في ضبط المتهمين.