البرهان يدعو إلى التسامِي فوق الخلافات من أجل مصلحة الوطن

الخرطوم: السوداني

وجّه رئيس مجلس السيادة، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، كلمة للشعب السوداني مساء اليوم، هنأه فيها بعيد الفطر المبارك.

وجدّد البرهان خلال كلمته، الدعوة لكافة المكونات المجتمعية والأحزاب السياسية ولجان المقاومة وشباب الثورة للتسامِي فوق الخلافات ووضع الوطن وشعبه موطن التقديس من أجل التوصُّل إلى صيغ وحلول عملية تراعي مصالح الدولة وشعبها أولاً، وتضمد الجراح، وتداوي مكامن النزاعات والصراعات وتعمل على تقديم مصلحة السودان على مصالح الجميع.

وقال البرهان: “منذ تفجُّر ثورة ديسمبر المجيدة واكتمالها بانضمام القوات المسلحة إليها تحت رغبة عموم أهل السودان، ظللنا نعمل سوياً من أجل تحقيق آمال وطموحات الثوار والثائرات في بناء سودان الحرية والسلام والعدالة، إلا أن خُطانا تعثّرت، وأحلامنا تبعثرت، وصفوفنا تباعدت بفعل بعضنا، حيث تغلّبت المصالح الحزبية والجهوية والشخصية على مصالح الوطن، وأصبحنا في حالة من التجاذُب والتنافُر وعدم قبول الآخر، وانعكس ذلك سلباً على مجمل الأوضاع في البلاد سياسياً واجتماعياً واقتصادياً مما عـرّض مستقبلها للمخاطر المختلفة، وهذا يُوجب على الجميع ضرورة وحدة الصف الوطني لمُجابهة هذه المخاطر واجتيازها بأمان”.

وأوضح البرهان أنّ المبادرات المختلفة بقصد جمع الصف الوطني تعبيرٌ عن أهمية الوفاق والتلاحم الوطني، وأكد التزامهم بالعمل مع أبنـاء البلد بكل مكوناتهم السياسية والاجتماعية مهما تباعدت الاتجاهات والمواقف.

وجدّد البرهان الدعوة لكافة المكونات المجتمعية والأحزاب السياسية ولجان المقاومة وشباب الثورة بأن يتساموا ويتوحّدوا ويترفّعوا فوق الخلافات، وأن يضعوا الوطن وشعبه موطن التقديس من أجل التوصُّل إلى صيغ وحلول عملية تراعي مصالح الدولة وشعبها أولاً وتضمد الجراح، وتداوي مكامن النزاعات والصراعـات، وتعمـل علـى تقديم مصلحة السـودان على مصالح الجميع.

وأضاف البرهان: “إنّ ما تشهـده بعـض ربوع بلادنا مـن صراعات دامية ومؤسفة كانت آخر وقائعها في ولاية غرب دارفور، راح ضحيتها نفرُ كريمٌ من أبناء بلادي؛ يحتم علينا ويوجب ضرورة المراجعة والمحاسبة وإعمال القوانين، بل وسن التشريعات اللازمة التي تُوقف مثل هذه الأفعال وتضمن عدم الإفلات من المُساءلة والعقاب، وهذه الأحداث وغيرها لا تخرج من تداعيات الحالة العامة التي تعيشها بلادنا، وكلها أمور تدفعنا للمضي بالسرعة المطلوبة في طريق التوافق الوطني”.