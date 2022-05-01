شرطة الخرطوم تكشف ملابسات مقتل مواطن في شقته بالخرطوم٣

الخرطوم: آيات فضل

تمكّنت شرطة محلية الخرطوم وفرعية المباحث من القبض على (3) متهمين قاموا بقتل مواطن داخل شقته بمنطقة الخرطوم٣ خلال 12 ساعة فقط من فتح البلاغ.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود بلاغ لقسم شرطة الخرطوم وسط، أفاد خلاله المُبلِّغ أنه وجد جثة المجني عليه ملقاة داخل شقته، وبناءً عليه، تحرّك فريقٌ من المباحث لموقع الجريمة بقيادة مدير شرطه المحلية ورئيس القسم، وتم اتخاذ كافه الإجراءات الفنية اللازمة من تصوير ورفع بصمات وتحريز المتعلقات.

وبمعاينة مسرح الحادث، تلاحظ اختفاء موبايل وعربة المجني عليه وجهاز تسجيل كاميرات المراقبة، حيث تم تشكيل فريق متخصص للبحث والرصد وجمع المعلومات التي أسفرت عن وجود المتهمين بمنطقة الفاو بولاية القضارف.

وبالتنسيق مع جهاز المخابرات العامة وشرطة محلية الفاو، تمكّن الفريق من القبض على (3) متهمين، وضبط بحوزتهم عربة المجني عليه وهاتفه وعربة أخرى i10 تخص المجني عليه مدون بشأنها بلاغ سرقة سابق، اتخذت كافة الإجراءات ومازالت التحريات مُستمرّة.