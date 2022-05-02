دقلو: الحوار هو المخرج الوحيد من الأزمة التي تعيشها البلاد

الخرطوم: السوداني

دعا نائب رئيس مجلس السيادة، قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو، الشعب السوداني للبُعد عن كل أشكال الفرقة والشتات ونبذ القبلية والعُنصرية والجهوية والاهتداء بالعبر والدروس ووصايا الرسول الكريم للمحافظة على الوطن موحداً متماسكاً.

وأضاف خلال مخاطبته ضباط وضباط صف وجنود قوات الدعم السريع بقاعدة كرري العسكرية بمناسبة عيد الفطر، أن مظاهر التنافُر والاختلاف والتشتت التي يُعانيها السودان تحتاج إلى وقفة صادقة ومراجعة النفس والمواقف والتفكير في المصالح الوطنية بعيداً عن التحزب والقبلية أو الجهة، مشيرًا إلى ألمه للظروف القاسية التي يعانيها الشعب السوداني بسبب الضائقة الاقتصادية التي تعانيها البلاد، وأردف “لكننا نستبشر خيراً وما بعد الضيق إلا الفرج”.

وأكد حميدتي أن المخرج الوحيد من الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد هو (الحوار) و(لا بديل للحوار إلا الحوار)، وأضاف قائلاً: “إننا قادرون على تجاوز المصاعب كافّة بالنقاش الهادف الذي يقوم على الصراحة والوضوح والصدق والعدل، والذي يرتكز على المبادئ الوطنية الراسخة والبُعد عن الأجندة وحب النفس”.

وأضاف: الفرصة أمامنا كبيرة أن نعمل جميعاً على تحقيق شعار الثورة (حرية.. سلام وعدالة).