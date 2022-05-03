حميدتي: (يجب أن نتصافى، هنالك أحزاب الآن لا تقابلنا، ماهو ذنبنا، تعالوا لو نحن غلطانين قولوا لينا نحن غلطانين، قولوا لينا غلطانين في واحد اثنين ثلاثة، تعالوا ناقشونا، انتوا أحزاب ونحن ناس مساكين ساكت، انتوا المثقفين والفاهمين، وتنجروا، واحدين وصل فيكم التسعين سنة، تعالوا نتفاهم ونكشف الورق، ما تحملونا المسؤوليةساكت.. والله كان رفعنا يدنا منكم الحِميض ينجض، أنا بوريكم النصيحة)

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حميدتي: (هل كان في 9 طويلة زمن البشير؟، وأين الآن الأجهزة التي كانت تحاربهم؟.. كل مجموعات 9 طويلة كشوفاتهم عند الأجهزة، معروفين فلان وفلان وفلان ورئيسهم علاني وفلان، ممكن يلموهم خلال أسبوع أو يومين، نحن تاني ما بنتحمّل الموت ده)!
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حميدتي: (هل كان في 9 طويلة زمن البشير؟، وأين الآن الأجهزة التي كانت تحاربهم؟.. كل مجموعات 9 طويلة كشوفاتهم عند الأجهزة، معروفين فلان وفلان وفلان ورئيسهم علاني وفلان، ممكن يلموهم خلال أسبوع أو يومين، نحن تاني ما بنتحمّل الموت ده)!
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