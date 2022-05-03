(السوداني) تكشف عن بوادر انشقاق بحزب المؤتمر الشعبي

الخرطوم: وجدان طلحة

دفعت مجموعة من قيادات حزب المؤتمر الشعبي، بخطاب عبر نائب رئيس الشورى محمد عبد الواحد لتوجيهه للأمانة العامة لإقامة مؤتمر الشورى، فيما تمسّكت الأمانه العامة بقرارات مؤتمر القيادة الذي انعقد في يوليو الماضي، الذي أقرّ البناء التنظيمي للحزب حتى بلوغ المؤتمر العام.

وشهد أحد قروبات حزب المؤتمر الشعبي عبر واتساب (مراجعات بهدي وبصيرة)، نقاشاً حادّاً حول إقامة مؤتمر الشورى، وهدّدت قيادات بحدوث انشقاق داخل الحزب في حال عدم إقامته، أو مغادرة الحزب.

يُذكر أنّ مجموعة من قيادات الحزب طالبت قبل أشهر بإقامة المؤتمر، إلا أنّ الأمين العام علي الحاج، ردّ بأن الظروف السياسية والأمنية والاقتصادية بالبلاد لا تسمح بإقامته.

وحسب مصادر (السوداني)، يعاني حزب المؤتمر الشعبي من خلافات حادّة، وظهرت تيارات تُطالب بالانضمام للتيار الإسلامي العريض، وردّ الحزب بأنّه ضد الاصطفاف الأيديولوجي، وإنّه يدعو إلى وحدة أهل السودان.