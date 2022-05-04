سيناريو خيالي ينقل ريال مدريد لنهائي الأبطال بعد قهر مانشستر سيتي

وكالات– كووورة

حسم ريال مدريد، عبوره لنهائي دوري أبطال أوروبا، بالفوز 3-1 على مانشستر سيتي، اليوم الأربعاء، في إياب نصف النهائي على ملعب البرنابيو.

سجل لريال مدريد، رودريجو “هدفين” في الدقيقتين 90 و(90+1)، وكريم بنزيما في الدقيقة 95.

أما هدف مانشستر سيتي، حمل توقيع رياض محرز في الدقيقة 73.

وتأهل الميرنجي بنتجية (6-5) بمجموع لقائي الذهاب والإياب، ليضرب موعدًا مع ليفربول في النهائي بالعاصمة الفرنسية باريس.

أول تهديد كان عبر أصحاب الأرض، حيث أرسل كارفاخال، عرضية من الطرف الأيمن، نحو بنزيما الذي سدد، لكن الكرة مرت أعلى المرمى في الدقيقة الرابعة.

وصوب كريم بنزيما، كرة أخرى، مرت أعلى مرمى مانشستر سيتي في الدقيقة 11.

وكاد أن يفتتح برناردو سيلفا التسجيل للسيتي في الدقيقة 19، فمن ركلة ركنية وصلت الكرة له داخل المنطقة وسدد على الطائر لولا تصدي كورتوا.

واحتسب الحكم، ركلة حرة مباشرة لريال مدريد على حدود منطقة الجزاء، انبرى لتنفيذها توني كروس، وسدد بقوة لكن الكرة ارتطمت برياض محرز، ومرت أعلى العارضة في الدقيقة 26.

وتألق تيبو كورتوا في التصدي لتصويبة قوية من فيل فودين، وحولها إلى ركلة ركنية في الدقيقة 39.

وصوب كيفن دي بروين، كرة قوية على حدود منطقة الجزاء، ارتطمت بدفاع ريال مدريد وتحولت إلى ركنية في الدقيقة 46.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي دون أهداف.

ومع بداية الشوط الثاني، باغت ريال مدريد، بهجمة سريعة، وأهدر فينيسيوس، وضع الكرة في الشباك، في الدقيقة 46، بعد تمريرة داخل المنطقة من كارفاخال مرت بجانب القائم الأيسر.

وكاد مودريتش أن يسجل الهدف الأول في الدقيقة 52، حيث سدد كرة قوية ارتطمت بدفاع السيتي، وخرج إيدرسون حارس السيتي بشكل ساذج لتشتيت الكرة، وكاد أن يُكلف فريقه هدفًا.

ونجح محرز في تسجيل هدف التقدم لمانشستر سيتي في الدقيقة 73، حيث تلقى تمريرة داخل المنطقة من سيلفا، وسدد بشكل رائع داخل الشباك.

وتألق كورتوا في التصدي لتصويبة صاروخية من كانسيلو لاعب مانشستر سيتي، على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 85.

وقام فيرلاند ميندي بإنقاذ مميز، لتسديدة من جريليش لاعب السيتي، من على خط المرمى، في الدقيقة 86.

وصوب جريليش، قذيفة أرضية من داخل منطقة الجزاء مرت بجانب القائم الأيسر في الدقيقة 87.

وسجل رودريجو، التعادل لريال مدريد في الدقيقة 90، حيث تلقى عرضية داخل منطقة الجزاء من زميله بنزيما، وأسكن الكرة في الشباك.

وأضاف رودريجو، الهدف الثاني في الدقيقة (90+1)، إذ تلقى عرضية من كارفاخال، وسدد رأسية في شباك إيدرسون.

واتجهت المباراة للوقت الإضافي، وصوب بنزيما، كرة قوية تصدى لها إيدرسون على مرتين في الدقيقة 92.

واحتسب الحكم، ركلة جزاء لريال مدريد، إثر تدخل عنيف من روبن دياز على بنزيما، وانبرى الفرنسي للتسديد، وسجل بنجاح الهدف الثالث.

وزادت محاولات سيتي من أجل تسجيل هدف العودة في النتيجة للاتجاه لركلات الترجيح، لكن ريال مدريد صمد ليحسم العبور للنهائي.