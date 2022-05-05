اكتمال الترتيبات لاستقبال طلاب الجامعات

الخرطوم: السوداني

أكّد الأمين العام لصندوق رعاية الطلاب، البروفسيور عصام عباس كرار، جاهزية الصندوق لاستقبال الطلاب، وتقديم كل الخدمات المعهودة.

وقال عصام في تصريح صحفي، اليوم (الخميس)، إن الصندوق أجرى تأهيلاً في عدد من داخلياته بولاية الخرطوم والولايات الأخرى، وهي جاهزة لاستقرار الطلاب، وهناك تنسيق جيد بين إدارة الصندوق ووزارة التعليم العالي والمؤسسات ذات الصلة والمسؤولين بالدولة.

ونفى بروف كرار، وجود “أي إضراب” في صفوف العاملين بالصندوق كما تداولت المواقع الإسفيرية، بحسب ما يُشاع ليس له أساس ولا صحة، مبيناً أن العاملين بالصندوق يعملون في تناغم تام، وتم اكتمال كل تحديثات النظام المالي الجديد بالصندوق.

وطمأن كرار، أُسر الطلاب بانسياب خدمات الصندوق وجاهزيته لاستقبال أبنائهم الطلاب، وتابع (وما يُشاع ليس من الواقع في شيء)، وذكر أن هناك قلة قليلة لا تُريد استقرار الطلاب والعمل داخل الصندوق، في محاولة لشل حركة التعليم والجامعات، تبعث برسائل تحريضية لأولياء الأمور، زرعاً للفتنة وتطويلاً لسير العملية الدراسية، ولكن باءت محاولاتهم بالفشل.

وأشار كرار الى أنه لا توجد لجان داخل الصندوق بالأساس، وهناك قرارً حكوميٌّ سابقٌ أنهى أنشطة اللجان والاتحادات وهنأ، الشعب السوداني بحلول عيد الفطر المبارك، آملاً أن يعم السلام والاستقرار ربوع الوطن.