الياف الدمس تتسبب في شح المياه بمنطقة ودعماره

الخرطوم : ابتهاج متوكل

قال مدير مياه محلية جبل اولياء، عبد الله محمد عثمان، إن الياف نبات ” الدمس المحشوه” في خطوط و شبكات المياه تعد احد اسباب شح ونقص الامداد المائي، في محلية جبل اولياء واوضح مقطع فيديو بثه مدير مياه المحليه، يظهر عمال ينجحون في اخراج كتلة من الياف الدمس من خط ناقل 6 بوصة في منطقة وعماره مربع 2، تسبب في شح المياه بالمربع، مبينا في تصريح صحفي اليوم (الخميس) ان عمليات تفتيش الياف الدمس في الخطوط الناقلة والشبكات، ستستمر في احياء ومربعات المحلية، حتى يعود الامداد المائي لوضعه المعتاد في مناطق المحلية التي تشهد كثافة نبات الدمس بها.