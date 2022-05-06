شرطة الخرطوم: المواطن (مجتبى عبد السلام) توفي نتيجة لحادث مروري أثناء تظاهرات الأمس

الخرطوم: السوداني

قالت شرطة ولاية الخرطوم، ان المواطن (مجتبى عبد السلام)، توفي أمس نتيجة لحادث مروري أثناء تظاهرات الأمس، واوضحت أنه سيتم إجراء تحقيق لكشف الملابسات وتمليكها للرأي العام. في وقت أعلنت فيه لجنة الأطباء المركزية، أمس، عن أن المواطن (مجتبى عبد السلام – 23 سنة) سقط شهيداً إثر دهسه بعربة تتبع للسلطات، تسببت بإصابته في الرأس والصدر والبطن.

على ذات الصعيد، أظهرت كاميرا قناة (الحدث) وعلى الهواء مباشرة، أمس، عملية لدهس المتظاهرين، من قبل مركبات تتبع للشرطة.

وأشارت الشرطة في بيان لها أن بعض محليات ولاية الخرطوم؛ شهدت أمس تظاهرات محدودة بدات من بمحطة باشدار بالخرطوم. وظلت قوات الشرطة تضطلع بواجباتها القانونية في تأمين المسيرات والمواكب وحماية الممتلكات العامة والخاصة.

وأضافت في بيانها: “وقعت بعض التفلتات أثناء هذه التظاهرات إلا أن قوات الشرطة تعاملت معها بالقدر المعقول من القوة القانونية اللازمة لتفريقها. كما نشير الي انه أصيب عدد (28) مواطناً بإصابات طفيفة تلقوا على إثرها العلاج بمستشفى الجودة، فيما أصيب عدد (37) فرداً من قوات الشرطة تم إسعافهم إلى مستشفى الشرطة لتلقي العلاج. كما تم القبض على عدد (22) من المتهمين واتخذت في مواجهتهم الإجراءات القانونية اللازمة بدوائر الاختصاص منهم عدد (2) قُصَّر تم تسليمهم إلى وحدة حماية الأسرة والطفل”.

ومضت في القول: “تم قبض عدد (17) متهماً تم فتح بلاغات في مواجهتهم تحت المواد (77/69) من القانون الجنائي من بينهم متهمة، إضافة لعدد (4) متهمين تم فتح بلاغات في مواجهتهم تحت المادة (15/ا) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية بقسم شرطة الخرطوم شمال، فيما تعرضت عدد من مركبات الشرطة للتلف بتهشيم الزجاج وإتلاف الهيكل الخارجي”.

وقالت الشرطة انها جاهزة للاضطلاع بواجباتها القانونية والدستورية حمايةً للمواطنين في أرواحهم وممتلكاتهم وتوفير الأمن والسلامة العامة وتأمين التحركات. وأعلنت في بيانها وجود أعداد من المتفلتين داخل التظاهرات، بغية استغلالهم لنشر الفوضى لتحقيق أهداف تضر بالأمن والسلم المجتمعي.