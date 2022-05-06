الإعلامية تسابيح تُغادر قناة (الحدث) وتنتقل إلى (سكاي نيوز عربية)

الخرطوم: السوداني

أنهت الإعلامية السودانية، تسابيح مبارك خاطر، مشوارها المهني في قناة (الحدث)، وودّعت المشاهدين، اليوم في نهاية النشرة الإخبارية.

وقالت تسابيح: “كانت هذه آخر ساعاتي الإخبارية بعد سنوات أربع على هذه الشاشة التي كانت حدثاً في حياتي وغيّرت فيّ ما غيّرت رفقة زملاء، سعدت وتشرّفت بالعمل معهم، مُمتنةً للجميع وشكراً للجميع وتمنياتي للجميع بالتوفيق، وشكراً للحدث”.

وكشفت تسابيح لجمهورها، بأن محطتها المهنية القادمة، ستكون إلى قناة (سكاي نيوز عربية). وقالت: “رحلة مهنية جديدة سأبدأها عبر مؤسسة إعلامية انتزعت مساحتها في فضاء الإعلام، هي خطوة أسأل الله فيها التوفيق وانتظر دعمكم ومُساندتكم كما كنتم دوماً تغمرونني بالحب والاهتمام، ضمن معادلة الحب والحب المتبادل التي تجمعني بكم منذ العام 2006 عبر شاشاتنا السودانية الدافئة وحتى هذه اللحظة، فبكُم وبحبكم ودعواتِكُم ودعمِكُم لي تكبُر أحلامي عاماً بعد آخر.. قريباً ألقاكم على شاشة سكاي نيوز فكونوا على الموعد”.