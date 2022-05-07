نقابة أساتذة جامعة الخرطوم تطالب بمحاسبة المتورطين فى قتل المتظاهرين

الخرطوم: السوداني

طالبت الهيئة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم بمحاسبة المتورّطين في قتل المتظاهرين وتقديمهم إلى العدالة، والإيقاف الفوري لقتل المتظاهرين، والإيقاف الفوري لإطلاق النار على المتظاهرين، وإيقاف إطلاق البمبان على أجساد المتظاهرين، والإيقاف الفوري لدهس المتظاهرين بالسيارات، والإيقاف الفوري لكافة الأعمال التي تؤدي لقتل المتظاهرين، والإيقاف الفوري لمشاركة الأفراد بغير الزيّ الرسمي، وإلغاء الأوامر المستديمة الخاصة بقتل المتظاهرين والتفويض بإستخدام السلاح الناري في مواجهتهم.

وقالت نقابة الأساتذة بجامعة الخرطوم، إنّ هذه الخطوات هي أقل ما يمكن تقديمه لحفظ حقّ الحياة الذي كفلته الدساتير المختلفة.

وأدانت الهيئة ما وصفته بالتصرّف البربري الذي حدث، الخميس، بمطاردة المتظاهرين بإحدى سيارات الشرطة ودهسهم ما أدّى إلى ارتقاء روح أحد الثوار دهسًا، ليصل عدد الشهداء إلى 95 شهيدًا.