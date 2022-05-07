“الغذاء العالمي”  يتوقع ارتفاع شدة انعدام الأمن الغذائي في السودان

الخرطوم: السوداني

قال تقرير لبرنامج الغذاء العالمي، إن السودان، وإثيوبيا، واليمن ونيجيريا تحتل بصفة مستمرة المراكز العشرة الأولى في قوائم أزمات الغذاء العالمية، وهي من البلدان التي لديها أعلى معدل استيراد للقمح الروسي والأوكراني.

وأشار التقرير إلى استمرار انعدام الأمن الغذائي الحاد في السودان لمستويات عالية مماثلة في عام 2021 و 2020.

وكان من المتوقع أن ينخفض انعدام الأمن الغذائي الحاد في السودان، خلال فترة ما بعد الحصاد بين أكتوبر 2021 وفبراير 2022، ولكن هذا التقرير تم في مارس 2021 بافتراض أداء جيد لموسم المحاصيل 2021.

ومن المرجح أن تكون شدة انعدام الغذاء أعلى بسبب انخفاض إنتاج الحبوب عن المتوسط المسجل في عام 2021.

ويحصل السودان على 93٪ من قمحه من الاتحاد الروسي وأوكرانيا، وبالتالي قد يواجه صعوبات في إيجاد مصادر بديلة للقمح، أو يواجه زيادات كبيرة في أسعار القمح المحلية.

ويعتبر السودان ثاني أكبر دولة مستضيفة للاجئين في إفريقيا، و لا يتمتع معظم النازحين في السودان بإمكانية الزراعة، الأمر الذي يجعلهم أكثر اعتمادًا على المساعدة الإنسانية.