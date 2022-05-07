فئات كُتَّاب ثلاث

القراءة حالة ذهنية، متعة عقلية، تنشيط لمَلَكة التفكير والتخيًّل، ومُحفِّز حقيقي لقوى الإدراك والاستنباط والتحليل، والقارئ النهم لا يكتفي بالوقوف على (رحراح) السطور؛ بل يستبطنها ويسبُر غورها ليجني ثمار فوائدها، أما الكاتب المقتدر فهو الذي يستطيع (استعمار) قارئه لفترة وجيزة، وإرغامه على التهام كل ما يخطُّه قلمه، ولا يتيح له أي فرصة للتحرُّر من سيطرته، بينما الكاتب الذكي والمثقف؛ فهو الذي يأخذ بتلابيب القارئ ويستعمره طويلاً، ويستحوذ على اهتمامه، ويسوقه سَوْقًا إلى استيعاب رسالته تمامًا؛ بل ويستقطبه ليكون رقمًا إضافيًّا في رصيده من القراء والمحبِّين، ولا شك أن الاستحواذ على انتباه القارئ وشغفه بالاطلاع؛ موهبة نادرة لا يتمتع بها إلا القليل جدًّا من الكُتَّاب الذين استطاعوا بدورهم تكوين رصيد من أفكار وتجارب الآخرين عبر القراءة المتصلة والمركَّزة.

وفي الجانب المقابل هناك نوع من الكُتَّاب يمتلك طاقة طرد هائلة، ورصيدهم من القراء (أصفار على الشمال)، لكنهم لا يأبهون لذلك؛ بل يواصلون الكتابة بإسهاب توهُّماً منهم وقناعة بأنهم فوق مستوى أفهام العامة، ويصمون ناقديهم بأنهم أنصاف مثقفين لم يصلوا ولن يصلوا إلى مستوى كتاباتهم، وإدراك رؤاهم (عجيب!!).

ما أن أكملتُ ذات مرَّة قراءة إحدى المقالات؛ حتى انتابني صداع شديد أحسست بإرهاصات دوار، استنفرتُ يومها كل طاقاتي الذهنية والعقلية لكي أخرج يجُزْئية لمعنى واحد منسجم في هذا المقال؛ ولكن هيهات، تسبَّب إجهادي للذهن في نوبة من الغم وضيق الصدر والإعياء، ولمَّا كانت حصيلتي من قراءة المقال (صفر) اتَّهمتُ نفسي ـ في أول الأمر ـ بالغباء والقصور العقلي؛ إذ كيف أعجز عن الوصول إلى الرسالة الإعلامية المبثوثة في هذا المقال، وكيف يستعصي عليَّ فهم الفكرة التي أرادها هذا الكاتب العبقري؟ وكيف لا أتجاوز موهبة الإلغاز والترميز والإسقاطات التي حفل بها ذلك النص الإبهامي؟ إذًا؛ يلزمني إعادة القراءة مرَّات ومرَّات لأجل استجلاء مضمون وفحوى الرسالة، ثم هممتُ بتمزيق الصحيفة التي نشرتها، والعزوف عن شرائها وإسقاطها من قائمة الصحف المُحببة، وقلت لنفسي ما كان أحراني من الأساس عدم إجهاد الذهن في فكِّ طلاسم مادة (ذاتية محضة) ربما جاءت ثمرة لدوافع خاصة، فقد كانت فكرتها مشوشة، وحاول كاتبها إلباسها قيمة صحفية واجتماعية عبر الجمل الطويلة المعقَّدة والاعتراضية مع استخدام كثيف للأقواس وعلامات التعجب والاستفهام.

وعلى العموم؛ فقد ضحك هذا الكاتب على جمهور تلك الصحيفة بتداعياته المبهمة، وبذلك الخليط من أساليب الكتابة المتنافرة، ثم قرَّرتُ الهروب عن أيِّ مقال يحمل اسم هذا الكاتب (الفذ) إلى كتابات أخرى تتميَّز بسلاسة الأسلوب، وقوة الفكرة وبساطتها، بعكس الإغراق والإغلاق الذي لن يزيدني إلا رهقًا، وما أظنُّ أن شخصًا ما يسعى إلى إرهاق عصب الرأس وعصب العين في أشياء لا تُحقِّق أي متعة أو إضافة نافعة.

ولا تخلو بعض وسائل الإعلام المقروء من فئة ثالثة كتاباتهم لا تعدو أن تكون (ونسة في سرادقات العزاء) سواء لـ (هم أو هُنَّ)، وقد تتخلل دردشاتهم أو دردشاتهن بعض المعلومات الصحيحة أو المسلية؛ لكنها تخرج في قالب مهلهل ومتداخل (سمك، لبن، ترمس)، وهم على أية حال أفضل من الفئة الثانية لأن القارئ سيفهم ما يقولون وما يقُلن.

أكاديميَّا أعلم أن للكتابة أهدافاً وغاياتٍ متعددة تبدأ بالتعليم والتوعية والإرشاد والتوجيه، وتنتهي بقدر هائل من المنفعة، وبالطبع فإن التسلية والإمتاع يدخلان ضمن أغراضها ومقاصدها، أظن ذلك، ولا أستبعد أن يصنَّفني أحد القراء (النابهين) ضمن هذه الفئة اللاهثة إلى الشهرة، ولا تعبأ البتة بمن يقرأ لها أو ينصرف عن كتاباتها من أول سطورها، فالأمر سيان عندهم، يهمهم فقط الاسم لا ما يكتبون.