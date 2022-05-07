مقتل (3) من ناشئي كرة القدم بمعسكر كلمة للنازحين من قِبل مسلحين

نيالا – السوداني: محجوب حسون

قامت مجموعة مسلحة تستقل ثلاث عربات دفع رباعي، بالاعتداء على تمرين لأحد فرق الناشئين لكرة القدم بنيالا.

وتسبب الهجوم في وفاة (3) من لاعبي الفريق وجرح (4) من بعض الشباب العائد من رحلة.

وقام ذات الجناة وأثناء طريقهم جنوباً في اتجاه الوادي قاموا بتهديد مزارع وأطلقوا عليه النار فأردوه قتيلاً أمام والدته، والآن الجثمان بقسم شرطة بليل وسيتم تحويله إلى مشرحة مستشفى نيالا التعليمي.

وقال يعقوب فورية، شيخ مشايخ معسكر كلمة للنازحين شرقي نيالا، إن الجناة فروا إلى الناحية الجنوبية من المعسكر فور ارتكابهم لجريمتهم البشعة، وأكد أن المعتدين يتبعون لقوة نظامية؛ وذلك خلال ما تبيّن لهم من لوحات العربات.

وأوضح الرشيد أبكر إسحق مدير الكرة بفريق “ستة سيتي” بمعسكر كلمة للنازحين أن ضحايا حادث معسكر كلمة المأساوي يتبعون إلى أحد فرق الناشئين بالمعسكر.

وقال الرشيد، إن الحادث وقع بعد مرور عربات الجناة بميدان يلعب فيه ناشئون لكرة القدم وحدث خلاف بينهم والناشئين، ويبدو أن الأطفال رشقوا السيارات بالحجارة فرد عليهم الجناة بالرصاص الحي، مما تسبّب في مقتل (3) وجرح (4) آخرين.