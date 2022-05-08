قالت (كنت انتظر أن ينصفني).. الإعلامية “لوشي” تكشف مبرر قطع علاقتها الشخصية مع “حازم حلمي”

الخرطوم: كوكتيل

كشفت الإعلامية “لوشي المبارك” لأول مرة قصة قطع علاقتها الشخصية مع زميلها الإعلامي “حازم حلمي”، الذي كانت قد اصطحبته في رحلة فنية إلى إسطنبول. وقالت “لوشي” في برنامج اعترافات على قناة البلد، بأن حازم حلمي للأسف لم ينصفني في موقف معين، ظلمت فيه، كان يتطلب منه أن يقف إلى جانبي بحكم أننا في مجتمع ذكوري، وأضافت “لوشي” بأنها عرفت عن طريق الصدفة تسرب رسائل، ولقد تأذت من ذلك جداً، وقالت كنت انتظر منه وقفة حقيقية أو إنصاف، واتصلت به بهذا الخصوص ليعترف بالخطأ كرجل، وما كنت أتمنى أن يكون لي في يوم من الأيام صديق يتعامل معي بهذه الطريقة، مضيفة (البنت سمعة مهما كانت).