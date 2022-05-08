الأرصاد تتوقّع ارتفاع درجات الحرارة خلال الـ24 ساعة القادمة

الخرطوم: السوداني

توقّعت وحدة الإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن ترتفع درجات الحرارة بشقيها الصغرى والعظمى ليشمل جميع أنحاء البلاد.

ومن المتوقع نشاط الرياح المثيرة للغبار والأتربة في غرب البحر الأحمر وسقوط أمطار خفيفة في أجزاء متفرقة من جنوب شرق البلاد بولاية النيل الأزرق.

وأشارت الوحدة في النشرة اليومية لحالة الطقس الصادرة اليوم لتوقع حالة الطقس للـ24 ساعة القادمة إلى أنّ من أهم معالم الطقس اليوم تعمق منخفض السودان الحراري، يمر الفاصل المداري شمال كسلا وجنوب الخرطوم وشمال ود مدني وجنوب الأبيض ونيالا والجنينة.

ومن المتوقع أن يكون الطقس صافياً ومشمساً في كل من وادي حلفا، أبو حمد، دنقلا، عطبرة، كريمة، شندي، الخرطوم، الفاشر، الجنينة، زالنجي، النهود ونيالا.

وتتعرّض بورتسودان لأتربة، فيما تنشط حركة الرياح في حلايب وشلاتين، وسيكون الطقس غائماً جزئياً في كل من كسلا، حلفا الجديدة، الدويم، القضارف، ود مدني، سنار، الأبيض، كوستي، أم بنين، أبو نعامة، رشاد، الدمازين، كادقلي، الضعين وبابنوسة.