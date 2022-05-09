بدء الاستعداد للموسم الصيفي

الخرطوم: رحاب فريني

أعلنت وزارة الري عن اكتمال الاستعدادات لبداية الموسم الزراعي في 25 مايو الجاري

ووقف وكيل وزارة الري والموارد المائية، الوزير المكلف، ضو البيت عبد الرحمن، على أعمال الصيانة الصيفية لقنوات الري، والتكسية الحجرية، وصيانة الأبواب بقنوات الري بمشروع الجزيرة.

وأعلن في تصريحات صحفية أن برنامج الصيانة والتأهيل يستهدف (10) مواقع بمشروع الجزيرة عبر الموارد الذاتية للوزارة بواسطة مؤسسة أعمال الري لضمان ري محاصيل العروة الصيفية والشتوية، مؤكداً اكتمال إستعدادات وزارته لفتح المياه لبداية الموسم الزراعي الجديد في 25 مايو الجاري بمشروع الجزيرة، مبيناً أن تكلفة الصيانة الصيفية تمثل ( 30%) إجمالي ميزانية التنمية للعام 2022م وأكد مدير عمليات الري، المهندس قسم الله خلف الله، أن عمليات الصيانة الصيفية هدفها تنفيذ أعمال الحماية لجسور الترع الرئيسية، مشيراً إلى أن خطة إدارته للعام 2022م تستهدف صيانة القناطر الكبرى والصغرى، والأعمال المدنية، وصيانة الأبواب والمنشآت، وتأهيل وصيانة الأبواب والمصارف، وإزالة الأطماء والحشائش، بجانب معالجة المناطق التي شهدت صعوبات واختناقات في الري خلال الموسم المنصرم، مجدداً التزام إدارته بالنظم والمعايير الفنية في الصيانة، داعياً إدارة مشروع الجزيرة لمد إدارته بالمساحات المستهدفة للعروة الصيفية وأكد مدير الإدارة العامة للمشروعات بوزارة الري والموارد المائية، المهندس عبد السلام محمد صالح، أكد اكتمال (65%) من أعمال صيانة القنطرة الرئيسية (57) بتكسية (250) متر بالحجر في الضفة الشرقية، و(150) متر بالضفة الغربية، معلناً أن جملة تكلفة صيانة القنطرة (57) تتجاوز (85) مليون جنيه.

وأعرب عدد من مزارعي مشروع الجزيرة والمناقل عن أملهم في موسم زراعي خالٍ من أزمة المياه، كما حدث في الموسم الماضي، مشيدين بتحركات وزارة الري القيام بأعمال الصيف قبل بداية الموسم.