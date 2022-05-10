واشنطن تدعو جميع أصحاب المصلحة المشاركة في العملية السياسية الثلاثية وتطالب الجيش بنقل السلطة إلى حكومة مدنية

الخرطوم: السوداني

جدّدت الولايات المتحدة، دعمها القوي للجهود المشتركة لبعثة اليونيتامس والاتحاد الأفريقي وإيقاد، لتسهيل عملية سياسية لاستعادة الحكم المدني، ولقيادة الانتقال إلى الديمقراطية في السودان. وشدّدت واشنطن على ضرورة مشاركة جميع أصحاب المصلحة بشكل بنّاء في العملية السياسية الثلاثية السودانية، وطالبت الجيش بنقل السلطة إلى حكومة مدنية لاستئناف الدعم المالي الدولي.

وقالت الخارجية الأمريكية في بيان لها: “نرحب بالتواصل والتقدُّم المُحرز حتى الآن. مع تقدم العملية وبدء الميسرين محادثات مع أصحاب المصلحة حول جوهر الحل، نحن مُقتنعون بأن العملية التي ييسرها UNITAMS والاتحاد الأفريقي وإيقاد هي الآلية الأكثر شمولاً لتحقيق اتفاق تمس الحاجة إليه بشأن إطار انتقالي بقيادة مدنية. نواصل تشجيع جميع الأطراف المدنية والعسكرية السودانية للاستفادة من هذه العملية لتحقيق تقدُّم ديمقراطي واستقرار وطني”.

وأضافت الخارجية: “في المكالمات الهاتفية الأخيرة مع القادة المدنيين والعسكريين السودانيين، رحبت مساعدة وزيرة الخارجية للشؤون الأفريقية؛ مولي في، بالإفراج عن المعتقلين السياسيين في الأسابيع القليلة الماضية. وفي الوقت نفسه، ضغطت من أجل التنفيذ الكامل لإجراءات بناء الثقة الموعودة من قِبل الجيش السوداني بما في ذلك رفع حالة الطوارئ والإفراج عن المعتقلين السياسيين المُتبقين”.

وكشفت الخارجية الأمريكية أنّ مولي في، شددت على ضرورة مشاركة جميع أصحاب المصلحة بشكل بنّاء في العملية الميسرة لليونيتامس والاتحاد الأفريقي وإيقاد؛ وإحراز تقدم سريع بشأن إطار عمل حكومة انتقالية مدنية. وفي ذات الوقت شددت على ضرورة قيام الجيش بنقل السلطة إلى حكومة مدنية يتم تشكيلها بموجب هذا الإطار لتمكين استئناف الدعم المالي الدولي والمساعدة الإنمائية.