صحفيون قتلى ينالون شرف جائزة ‎بوليتزر

متابعات: السوداني

فاز فريق من مصوري رويترز بينهم المصور “صديقي” الذي قتل في يوليو الماضي بينما كان في مهمة لتغطية الحرب في أفغانستان، بجائزة ‎بوليتزر لتغطية حصيلة جائحة فيروس كورونا في الهند، عن فئة التصوير الفوتوغرافي المميز.

وحصل الصحفيون الأوكرانيون على تقدير خاص لتغطيتهم الغزو الروسي حيث أشاد مجلس بوليتزر بالصحفيين ال 12 الذين قتلوا أثناء تغطيتهم للحرب الأوكرانية.

وفازت صحيفة نيويورك تايمز على أربع جوائز بوليتزر واحدة لصحفيتها عن كتاب الطفل غير المرئي واختيرت للتصفيات النهائية خمس مرات بينما حصلت منافستها واشنطن بوست على جائزة الخدمة العامة.

وفازت واشنطن بوست بجائزة الخدمة العامة، لتغطيتها حصار الكابيتول الأميركي من قبل أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب. وقالت اللجنة إن الصحيفة فازت “لروايتها المقنعة والمقدمة بوضوح للهجوم على واشنطن في 6 يناير 2021 ، مما وفر للجمهور فهما شاملا وثابتا لأحد أحلك أيام البلاد”.

وتم إنشاء الجوائز، التي تمنح منذ عام 1917، بناء على وصية ناشر الصحف جوزيف بوليتزر، الذي توفي في عام 1911 وترك المال للمساعدة في بدء مدرسة للصحافة في جامعة كولومبيا وإنشاء الجوائز.

وتكرم الجائزة 15 فئة في التقارير الإعلامية والكتابة والتصوير الفوتوغرافي بالإضافة إلى سبع جوائز في الكتب والدراما والموسيقى.

ويرأس مجلس من كبار المحررين في وسائل الإعلام والأكاديميين الأميركيين البارزين عملية التحكيم التي تحدد الفائزين.