بسبب مرض المتحري.. تأجيل محاكمة رموز مدبري انقلاب 1989

الخرطوم: السوداني

أجّلت محكمة رموز مدبري انقلاب 1989، جلساتها اليوم الثلاثاء بالخرطوم بسبب مرض المتحري في القضية، على أن تستأنف جلساتها في السابع عشر من شهر مايو الجاري.

وقالت وكالة السودان للأنباء، إن الجلسة شهدت نقاشاً حاداً بين ممثلي الاتهام والدفاع، الأمر الذي دعا قاضي المحكمة للتدخل لحسم الجدل.

وكانت الجهات المُختصة بحماية وترحيل المتهمين، قد طالبت المحكمة بضرورة عودة المتهمين إلى السجن قبل بدء مليونيات الثورة من أجل الحفاظ على سلامتهم.

من جانبه، طالب محامي المتهم الرئيس المخلوع، عبد الباسط سبدرات وعدد من المتهمين بمواصلة الجلسات تحت أي ظروف أو عقد الجلسات في سجن كوبر محل حبس المتهمين، معترضاً على رفع الجلسة بسبب المسيرات.

واعتبر سبدرات، ظروف المتحري المرضية أمراً مقبولاً يتطلب تأجيل الجلسة.

وطالب وكيل النيابة الأعلى، ممثل الاتهام برفع الجلسة لظروف المتحري، وقال إن المليونيات قامت من أجل تحقيق العدالة، مُشيراً إلى أن السلطة الحالية جاءت من الشعب مُلتمساً من المحكمة أن تمنع الدفاع من إرسال أي رسائل سياسية عبر الاستفادة من بث جلسات المحكمة.