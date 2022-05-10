من بينها (4) إصابات بطلق ناري.. لجنة أطباء السودان المركزية تُعلن عن (13) إصابة في مليونية 9 مايو

الخرطوم السوداني

أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، عن (13) إصابة تم حصرها في مليونية 9 مايو الحالي، من بينها (4) إصابات بطلق ناري متناثر – مُرجّح أنه بسلاح خرطوش – وإصابة بقنبلة صوتية و(4) إصابات في الرأس بجسم صلب.

وقالت في بيان لها، إنّ مـواكب مدينة الخرطوم أُصيب فيها شخصان أحدهما إصابة في الصدر نتيجة الرشق بالحجارة، والآخر بطلق ناري مُتناثر – مُرجّح أنه بسلاح خرطوش – في الظهر والرجل.

أما مواكب بحري، بلغت الإصابات (7)، (4) منها في الرأس نتيجة الرشق بالحجارة، وإصابة في اليد نتيجة الرشق بالحجارة، وإصابة في الكتف بعبوة غاز مُسيل للدموع، وأخرى بقنبلة صوتية.

وفي مواكب مدينة أم درمان، بلغت الإصابات (4) حالات، منها إصابة بعبوة غاز مسيل للدموع في الجسم، و(3) حالات إصابة بطلق ناري مُتناثر – مُرجّح أنه بسلاح خرطوش -.

وأضافت: توجد إصابات في الميدان تم علاجها من قبل فرق الإسعافات الميدانية وهي غير مشمولة في الحصر.