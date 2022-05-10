وقفة احتجاجية بالشمالية رفضاً لعدم تعديل الرواتب

دنقلا: عصام ميرغني

نفّذ العاملون بالخدمة المدنية بالولاية الشمالية، وقفة احتجاجية صباح اليوم بأمانة حكومة الولاية بدنقلا، رفضاً لعدم تطبيق زيادة الأجور المعلنة للعام ٢٠٢٢.

وسلم مناديب العاملين في وزارات الولاية المختلفة، مذكرة احتجاجية متعلقة بالأمر لوالي الولاية الباقر أحمد علي، ورفع المحتجون شعارات مطالبة بإنصافهم، ومنددة بتلكؤ المسؤولين بالولاية في تطبيق الزيادات وخُضوعهم الكامل للمركز في ما يلي إيرادات الولاية الغنية بالموارد.

وخاطب والي الشمالية، المحتجين، مؤكداً على عدالة قضيتهم وتبنيه لها، متعهداً في الوقت نفسه بطرق كل الأبواب والجهات ذات الصلة بالمركز لإيجاد الحلول اللازمة، معلناً عن تشكيل وفد برئاسته من ممثلي العاملين ووزارة المالية الولائية للسفر الى الخرطوم والالتقاء بالجهات ذات الصلة بالمركز، في محاولة لإيجاد الحلول الناجعة، معلناً عن توجيهه لوزارة المالية بإجراء معالجة عاجلة بصرف (التشوهات) على المرتبات من الموارد الذاتية للولاية.

وفيما يلي قرار تطبيق الزيادة على أجور المعلمين دون سواهم، اوضح الوالي أن الأمر تم بتوجيه مباشر من المركز لكل الولايات ولا شأن لحكومة الولاية باتخاذه، ونادى والي الشمالية جموع العاملين الى التحلي بالمزيد من الصبر والبذل حتى تتجاوز البلاد والولاية تداعيات الأزمة الاقتصادية التي تمر بها الآن.

يُذكر أن مذكرة العاملين بالخدمة المدنية كانت قد أمهلت حكومة الولاية لمدة (٧٢) ساعة للاستجابة لمطالبها أو الدخول في إضراب مفتوح عن العمل، قبل أن يتم تعليقه لحين الوقوف على ما تسفر عنه نتيجة وفد التفاوض بالخرطوم.